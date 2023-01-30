王國材留任交長第一仗　中華快遞工會明決定「是否啟動罷工」

▲中華快遞工會日前赴行政院陳情。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長蘇貞昌今天(1月30日)率領內閣總辭，新舊內閣明天(1月31日)交接，交通部長王國材留任第一仗就面臨中華快遞罷工危機。不滿績效獎金扣發，並爭取每年調薪制度，中華快遞工會春節前通過罷工投票，中華快遞明天將召開董事會討論工會訴求，工會明傍晚將視結果決定是否啟動罷工行動。

中華快遞去年曾發動罷工，成功爭取加薪，改善多年低薪不足3萬情況，勞資達成共識，加薪不影響績效獎金，績效獎金不得低於前2年平均值，不過春節前中華快遞僅先發放績效獎金1個月，工會不滿扣發，且未達前2年標準，過年前通過罷工投票，除爭取加發績效獎金外，也要求將每年調薪制度化，中華快遞預計明天(31日)召開董事會討論工會訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，工會今(30日)與中華快遞董事長薛門騫開會，工會要求績效獎金要達到前二年平均值，等於至少要加發1個月到1.5個月，另外每年應將調薪600到800元制度化，董事長雖沒給承諾，但董事會將會討論相關議案。

陳宏春強調，若董事會通過結果與工會預期落差太大，不排除啟動罷工，交通部長王國材春節前曾表態支持加發績效獎金，王國材留任對延續承諾有幫助，但是否啟動罷工行動，仍要看明天董事會結果。

中華快遞董事長薛門騫則表示，中華快遞稅前盈餘雖有較多一些，但發放方式跟去年不同，過往是以稅前淨利的1成發放，今年如何發放，仍要待董事會討論後才會有結果，公司一直持續與工會溝通，也包括過年期間，不希望走上罷工這條路。