內閣將總辭！王國材：蘇院長很認真「離開非常可惜」

▲交通部長王國材（左三）視察台北車站春節疏運情形。（圖／交通部提供）

記者楊惠琪／台北報導

總統蔡英文今天上午（1/20）前往台北車站視察春節疏運情況，交通部長王國材陪同並進行簡報。媒體記者追問王國材未來規劃，王國材表示，政務官一切隨緣，目前最重要的工作就是把春節10天的疏運工作做好，但他也強調蘇院長「是非常認真的人，如果離開非常可惜。」

王國材上午陪同蔡總統視察春節疏運，媒體追問內閣總辭後去留，王國材說，這個就等春節期間內閣的安排，他個人隨緣，政務官只要當部長一天，就要把所有該做的事情做好，現在春節期間，是民眾最需要交通服務的時候，所以春節10天的疏運是目前最重要的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體問蘇院長是否有與他聯繫？王國材說，蘇院長是非常認真的人，包括交通部的每項建設與政策都很清楚，蘇院長對國家有長遠的願景，也非常認真，「如果他離開非常可惜」，但交通部的工作還是要持續進行。

媒體也提問，總統是否有徵詢留任意願？王國材僅說，總統很專注聽取交通部簡報，也感謝各局處人員在春節期間留守崗位，肯定同仁疏運的辛勞。

媒體問道前副總統陳建仁是否是閣揆的好人選？王國材說，不管是蘇院長、陳副總統都很優秀，包括前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌的表現也都是有目共睹。