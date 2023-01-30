台東「一注獨得」大樂透3.3億　中獎人是誰？老闆回應了

▲賴姓老闆說，不知道中獎人是誰，進出火車站順手買樂透的人實在太多。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

大樂透頭獎金額3.3億元，29日開在台東縣台東市岩灣路「億來發彩券行」，一人獨得，至於中獎人是誰，業者賴老闆說真的不知道，這幾天進進出出火車站的乗客和返鄉人潮，順手到車站買樂透的實在太多。

開工超級大紅包，春節大樂透大獎3.3億，29日開在台東火車站里的億來發彩券行，這也是國內第一次大樂透頭獎開在火車站。由於火車站里不能燃放鞭炮，業者協調台鐵後，在附近的空曠地區點了一串環保鞭炮，不少搭火車的外地客得知消息，也來買彩券和刮刮樂，分享福氣和喜悅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東「一注獨得」大樂透3.3億。（圖／記者楊漢聲翻攝）

業者賴老闆說，過年期間特別到台東天后宮拜媽祖保佑，結果年假最後一天真的開出大獎，自己也嚇了一大跳，應該是媽祖有保佑。

至於是誰中獎，賴老闆說真的不知道，這幾天進進出出火車站的乗客和返鄉人潮，順手到車站買樂透的實在太多，只能恭喜中獎人，得到今年初的最大獎

台彩29日晚間開出第112000015期大樂透，獎號由小到大依序為02、08、09、15、27、31，特別號42。