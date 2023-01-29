　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

受刑人返鄉過年出事了！拿菜刀衝仇家撒冥紙　坐爽監資格秒取消

記者許權毅／台中報導

台中清水一名45歲黃姓外役監受刑人，27日春節告假自台東戒治所武陵外役分監返鄉，不料才剛回到台中沒多久就酒後鬧事，竟帶著一把菜刀、一大疊冥紙到曾有過節的一名陳男家「敲門撒冥紙」，員警獲報後到場，發現黃嫌與友人已經離開，經調閱監視器馬上發現是每天要來所內報到的黃嫌，立刻通知黃到案依恐嚇罪嫌函送，並通知外役監將其帶回，取消外役監資格。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲黃姓外役監受刑人春節放假第一天就酒後鬧事，持刀到仇人家撒冥紙，被警方依恐嚇罪函送，並請獄方將人押回。（圖／記者許權毅翻攝）

清水分局明秀所員警28日0時獲報，一名陳女表示住家外有2男持菜刀、冥紙囂張示威，還用菜刀敲門並且用在大門口撒冥紙，嚇得陳女不敢開門趕緊報警。警方到場後2嫌均已經逃離，警方調閱監視器後發現，其中主嫌就是每天要來派出所報到的外役監受刑人黃男。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 黃嫌與友人前往有過節的陳男住家撒冥紙，恐不能繼續在外役監服刑。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

黃嫌到案後向警方供稱，自己因為喝完酒後情緒失控，想起過往跟陳女弟弟在5年前有過傷害糾紛，當時雖已經和解，但心頭不滿久久未消散，才會做出這種行為，事後也相當後悔，但黃嫌不僅涉犯恐嚇罪嫌，還違反外役監返家探親的相關規定，警方立刻通知獄方人員從台東趕來台中，昨（28）日13時從台中出發，直到21時才抵達台東戒治所武陵外役分監。

警方表示，黃嫌刑期總共5年，據獄方人員透露，黃嫌平時表現算是優良，但這下可能沒辦法繼續在外役監服刑，而原本假期總共有4天，卻因為做出違法行為，瞬間讓假期消失。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方呼籲，喝酒應節制，平日小酌即可，勿喝酒鬧事，或情緒失控傷及無辜，否則恐將面臨相關刑則，另外役分監受刑人告假返家探視，派出所人員均會列管查訪，如有未報到或其他異常情形，立即通報相關單位辦理，已確保人民社會之安全。

ET快訊
慘遭性虐「分裂40個人格」　23歲正妹網紅痛苦自爆
巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火！　乘客燒到面目全非　
「這1牌」路上一堆人穿！　內行分析3點：能不紅嗎
快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主
「平溪天燈」飛進別人家！　願望卡屋簷畫面曝
飲料界低調王者！　茶飲控激推「這家老字號」
女兒簽「DNR」讓爸好走　遭哥控弒父！結果曝
老公副駕狂指揮！女星暴怒「那麼會你來」　他連開17小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打遊戲中離「來不及說再見」！網咖男秒被帶走　原因曝光

約好上岸時間不見人影！屏東後壁湖潛水客失蹤　海陸空同步搜救

願望飛進別人家！韓客平溪「放天燈」飄進民宅　卡屋簷險釀災

受刑人返鄉過年出事了！拿菜刀衝仇家撒冥紙　坐爽監資格秒取消

新北OL「找不到機車」狂飆治安差！急報警…真相令人超無言

高雄女殺室友！行兇前遺言曝光…送染髮劑給警衛：我用不到了

拜天公前夕發爐！北台中城隍廟清爐驚見「生雞頭」怒批：會有報應

台中大年初八「火神狂竄」！12hrs連4起火警　1民宅+3工廠燒毀

拒配合樓下鄰居整修浴室止漏　專家鑑定樓上住戶過失大失血

全台凍蕃薯！新竹地區2天8人疑低溫停止呼吸　搶救後全數死亡

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

打遊戲中離「來不及說再見」！網咖男秒被帶走　原因曝光

約好上岸時間不見人影！屏東後壁湖潛水客失蹤　海陸空同步搜救

願望飛進別人家！韓客平溪「放天燈」飄進民宅　卡屋簷險釀災

受刑人返鄉過年出事了！拿菜刀衝仇家撒冥紙　坐爽監資格秒取消

新北OL「找不到機車」狂飆治安差！急報警…真相令人超無言

高雄女殺室友！行兇前遺言曝光…送染髮劑給警衛：我用不到了

拜天公前夕發爐！北台中城隍廟清爐驚見「生雞頭」怒批：會有報應

台中大年初八「火神狂竄」！12hrs連4起火警　1民宅+3工廠燒毀

拒配合樓下鄰居整修浴室止漏　專家鑑定樓上住戶過失大失血

全台凍蕃薯！新竹地區2天8人疑低溫停止呼吸　搶救後全數死亡

Fubon Angels首辦練習生徵選　3女孩脫穎而出

只因被多瞪一眼！暴力韓男「踹頭撞牆」20多歲女　腦出血右腿麻痺

叮嚀寵物魚回大海要小心！下秒遭「大魚一口吞下」　飼主崩潰大叫

打遊戲中離「來不及說再見」！網咖男秒被帶走　原因曝光

巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火　至少41死！乘客燒到面目全非

女球迷受訪一半「掏出雪乳」　男記者秒出手！崩潰大叫全放送

免治馬桶該買嗎？　網大推「2功能」會上癮：便便都回家上

清甜香氣一聞就愛上！2023春夏「這5款玫瑰香水」超推

約好上岸時間不見人影！屏東後壁湖潛水客失蹤　海陸空同步搜救

High唱KTV隔天發不出聲！功能性嗓音障礙上身　做好這6點保住好聲音

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

社會熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

女大生掉錢包一查「人死了」！真相曝

快訊／高雄女狠殺女室友後墜樓！送醫搶救不治

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

即／車停阿里山產業道路！27歲海巡署隊員陳屍後車廂

台中行車糾紛　黑衣人亮槍下場慘了

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

即／高雄女殺死室友後墜樓命危　警急拉封鎖線調查

小孩撞熱湯被燙傷　店家賠50萬…家屬提出更扯要求

更多熱門

相關新聞

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

台中今大年初八（29）日接連傳出4起火警，石岡區一處民宅深夜1時許全面燃燒，所幸屋內婦人及時逃出無受傷；霧峰區一處工廠12時許傳出火警，一處廢紙堆因隔壁廠開工施放煙火燃燒，所幸無人受傷；龍井區13時許一處鐵皮工廠外堆放的「特多龍紗」起火燃燒，一名9歲男童與85歲婦人一度受困，由救護人員救出無受傷；大甲區13時許一處工廠辦公室起火，燃燒面積15平方公尺，所幸無人傷亡。

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

初四怕出事！阿北運動撿到錢　拿「這物」來擋

初四怕出事！阿北運動撿到錢　拿「這物」來擋

獨／台中老字號超市收攤　在地人一片哀號

獨／台中老字號超市收攤　在地人一片哀號

台中36周孕婦開車「失去意識」撞爛警車

台中36周孕婦開車「失去意識」撞爛警車

關鍵字：

台中台東外役監受刑人冥紙菜刀

讀者迴響

熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

邱澤罕見同框老婆放閃！

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

電梯大樓住幾樓最優？

今年還有7大連假　最長放5天

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面