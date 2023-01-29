受刑人返鄉過年出事了！拿菜刀衝仇家撒冥紙　坐爽監資格秒取消

記者許權毅／台中報導

台中清水一名45歲黃姓外役監受刑人，27日春節告假自台東戒治所武陵外役分監返鄉，不料才剛回到台中沒多久就酒後鬧事，竟帶著一把菜刀、一大疊冥紙到曾有過節的一名陳男家「敲門撒冥紙」，員警獲報後到場，發現黃嫌與友人已經離開，經調閱監視器馬上發現是每天要來所內報到的黃嫌，立刻通知黃到案依恐嚇罪嫌函送，並通知外役監將其帶回，取消外役監資格。

▲黃姓外役監受刑人春節放假第一天就酒後鬧事，持刀到仇人家撒冥紙，被警方依恐嚇罪函送，並請獄方將人押回。（圖／記者許權毅翻攝）



清水分局明秀所員警28日0時獲報，一名陳女表示住家外有2男持菜刀、冥紙囂張示威，還用菜刀敲門並且用在大門口撒冥紙，嚇得陳女不敢開門趕緊報警。警方到場後2嫌均已經逃離，警方調閱監視器後發現，其中主嫌就是每天要來派出所報到的外役監受刑人黃男。

▲▼ 黃嫌與友人前往有過節的陳男住家撒冥紙，恐不能繼續在外役監服刑。（圖／記者許權毅翻攝）



黃嫌到案後向警方供稱，自己因為喝完酒後情緒失控，想起過往跟陳女弟弟在5年前有過傷害糾紛，當時雖已經和解，但心頭不滿久久未消散，才會做出這種行為，事後也相當後悔，但黃嫌不僅涉犯恐嚇罪嫌，還違反外役監返家探親的相關規定，警方立刻通知獄方人員從台東趕來台中，昨（28）日13時從台中出發，直到21時才抵達台東戒治所武陵外役分監。

警方表示，黃嫌刑期總共5年，據獄方人員透露，黃嫌平時表現算是優良，但這下可能沒辦法繼續在外役監服刑，而原本假期總共有4天，卻因為做出違法行為，瞬間讓假期消失。

警方呼籲，喝酒應節制，平日小酌即可，勿喝酒鬧事，或情緒失控傷及無辜，否則恐將面臨相關刑則，另外役分監受刑人告假返家探視，派出所人員均會列管查訪，如有未報到或其他異常情形，立即通報相關單位辦理，已確保人民社會之安全。