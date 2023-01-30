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收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣　許淑華感謝300萬人挺燈會

▲竹山鎮公所今舉辦新春團拜，紫南宮套幣抽獎活動讓職員精神大振。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所今舉辦新春團拜，紫南宮套幣抽獎活動讓職員精神大振。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是年後上班第一天，竹山鎮公所有鑑於新冠肺炎疫情趨緩，重新辦理睽違3年的新春團拜；鎮長陳東睦為了提振士氣，特別「自掏腰包」加碼捐出5組紫南宮套幣，提供現場摸彩，讓全體職員興奮不已，最後有5位幸運兒獲獎。

陳東睦今天率領鎮公所一級主管以及各鎮民代表一起拜年，精神喊話、互道祝福，由於今年春節假期長、燈會每天人潮更是絡繹不絕，值班同仁相當辛苦了，陳東睦特別對他們表示感謝，而今年恢復團拜聚會、餐敘，也期許新的一年，大家能收心回到工作崗位、維持公所形象。

▲竹山鎮公所今於團拜加碼紫南宮套幣抽獎活動。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所今於團拜加碼紫南宮套幣抽獎活動。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮公所於初一至初五每天在燈會現場提供200個紫南宮兔年紀念銀幣，吸引不少人潮索取；公所指出，今天活動最高潮也是抽出紫南宮套幣幸運兒，突來的加碼好康讓與會人員都興奮不已，最後抽出5位幸運職員，異口同聲道：「相信今年有紫南宮的眷顧，必能幸運一整年！」

▲▼南投縣長許淑華出席南投縣各界新春團拜活動。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長許淑華出席南投縣各界新春團拜活動。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山鎮公所今舉辦新春團拜，紫南宮套幣抽獎活動讓職員精神大振。（圖／竹山鎮公所、南投縣政府提供）

另2023癸卯兔年南投縣各界新春團拜今天上午也在南投縣政府舉行，在李靜枝舞蹈團小朋友的「喜兔財福舞新年」及鑼鼓祥獅獻瑞暖場後，縣長許淑華與各界出席代表、民眾及縣府員工拱手互道恭喜，迎接春節後第一個上班日。

今年南投燈會從14日開幕至28日為止，參觀遊客突破300萬人次，許淑華除感謝國人對南投燈會的支持肯定，也提醒民眾燈會將持續到元宵節，期待能突破去年400多萬人次的紀錄，並再度承諾縣府會在環保、農業、雙語教育等各方面，逐步落實其「三大主軸、十大願景」的政見，一定要在4年任期內繳出好成績。

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