除了求發財金、錢母　網推10大招財小物助開運

▲為了增添財運，不少人會利用招財小物來幫自己開運。（示意圖／翻攝自pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

春節10天連假結束，許多人陸續返回工作崗位，迎來正式開工，準備在新的一年拚到業績目標、賺大錢，其中有不少人會在家中、辦公室或皮夾放上招財小物來添財運，除了到廟宇求取發財金、錢母，療癒的招財貓也是熱門選項，想幫自己加持一下的人，不妨參考看看網友熱議的10大招財小物排行。

不管是跑上班業務、創業做生意，都希望工作努力打拚後，財運也能跟著滾滾來，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「招財小物」話題的網路聲量表現，觀察網友熱議的10大招財小物，發現最多人收藏各大廟宇發放的「發財金」與「錢母」，就有人說「到財神廟都會順便求發財金，補個財運」、「拿發財金感覺可以做做發財夢」。

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排隊拿錢母成為每年新春景象與熱門話題，例如今年紫南宮就吸引長達2公里的人潮前往領取，不過也有初次求取的新手發問「發財金是要花掉還是存銀行？」，引起熱烈討論，其他人看到後紛紛解答「發財金是不能花的」、「看哪邊的錢流動比較快就放哪邊，接受加持」、「明年記得要回去還給神明」。

▲引起網友熱烈討論的10大開運招財小物。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

網路聲量排行第3的「招財貓」，也是很受歡迎的招財小物，尤其特別獲得年輕人青睞，有網友分享「擺了一隻之後，下個月就中發票了」，僅管被質疑「這麼神的嗎？」，但有人認為「光擺著就覺得很療癒，最後買了不同顏色的擺成一排」，表示招財貓不只能增添財運，因外觀可愛，也可當作居家擺設。

用水晶來招財的人也不少，如「黃水晶是財富之石，可以帶來偏財運和生意緣」、「紫水晶功效很多，除了改善社交也可招財」，挑選時須注意顏色之外，有網友分享自身有趣經驗說「我爸有一顆招財水晶枕頭，裡面滿滿的都是小粒紫水晶，然後我都偶爾拿幾顆去學校賣同學，一顆五塊錢」，引起留言熱烈回覆「我印象我家也有一個」、「這下真的招財了」。另外，入榜的招財小物還有聚寶盆、貔貅、招財手鍊、發財水、元寶、鹽燈。