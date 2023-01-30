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伊朗軍工廠遇襲大爆炸　美官員：幕後黑手疑為以色列

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗國防部一間軍工廠28日深夜遭到無人機攻擊，引發巨大爆炸，官媒也公開爆炸當下的畫面，引發關注。美國一名官員29日指出，這場攻擊事件的幕後黑手似乎是以色列。五角大廈稱美國並未介入，而以色列軍方則是拒絕回應此事。

路透報導，這座遇襲的軍工廠位在伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan），該國國防部聲明指出，在28日23時30分左右，多架無人機對一間軍工廠發動一次不成功的攻擊行動，其中一架被擊落，另外兩架則是在受困後爆炸，造成一座建築物屋頂輕微損壞，並無人員傷亡。

伊朗宣稱攔截發動攻擊的無人機。依據官媒公開的畫面，可見爆炸當下，夜空閃現亮光，還有緊急應對車輛在現場。

▲▼ 伊朗一間軍工廠28日深夜遭到無人機攻擊。（圖／路透）

▲▼這座遇襲的軍工廠位在中部城市伊斯法罕（Isfahan）。（圖／路透）

▲▼ 伊朗一間軍工廠28日深夜遭到無人機攻擊。（圖／路透）

華爾街日報援引多個身分不明的消息，率先披露以色列涉及這場攻擊事件。一名美國匿名官員也向路透社透露，以色列確實參與其中。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）則說，美軍並未參與此事，但未做出更多回應。

目前以色列軍方發言人拒絕做出回應。伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）稱，這是一起旨在伊朗製造不安全的懦弱攻擊。

在這場攻擊事件發生之際，伊朗與西方國家因為核活動、提供自殺無人機等武器給俄羅斯用於烏克蘭戰爭、境內持續數月的反政府示威，關係陷入緊張。

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