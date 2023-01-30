俄軍「充氣坦克」想欺敵！結果「砲口軟掉」超落漆　烏軍發文狂酸

▲俄軍充氣坦克想欺敵結果砲口直接軟掉。（圖／翻攝自臉書／Генеральний штаб ЗСУ ）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打近一年，西方各國相繼向基輔提供現代化主戰坦克，包含M1艾布蘭主戰坦克、豹2A6坦克等。相較於戰力逐漸增強的烏克蘭，俄羅斯的武器卻顯得非常落漆，烏克蘭軍方直接在臉書踢爆，俄軍在札波羅熱部署「充氣坦克」想以假亂真，但直接軟掉的砲口讓人看了啼笑皆非。

烏克蘭武裝部隊參謀總部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）26日在臉書發文指出，俄羅斯在札波羅熱（Zaporizhzhia）部署了「坦克部隊」，但這些坦克卻是充氣式的假橡膠坦克，「它們還沒完成任務就洩氣了，就像俄軍會虛張聲勢一樣。」

▲▼俄軍在札波羅熱部署假坦克被識破。（圖／翻攝自臉書／Генеральний штаб ЗСУ ）



事實上，俄軍過去就常使用假武器欺敵，這種戰術被稱作「戰爭騙術」（Маскировка），不論是冷戰時期誘騙西方情報部門，或是併吞克里米亞半島時都有使用，但面對武器越來越先進的烏軍，假坦克這招似乎已不管用。

西方各國相繼向基輔提供現代化主戰坦克，軍援輛數達到321輛；美國將向烏克蘭提供「M1A2艾布蘭坦克」（M1A2 Abrams Tank）、德國支援烏克蘭14輛德製豹2（Leopard 2）A6坦克、波蘭承諾交付14輛豹2坦克，還將加碼60輛現代化坦克，其中30輛更是該國主戰坦克「PT-91堅韌型」（PT-91 Twardy）。