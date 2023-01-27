　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加拿大宣布援烏「豹式戰車」　俄羅斯空襲烏克蘭11死

▲▼德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大也跟進提供豹式戰車給烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄國26日鎖定烏克蘭能源基礎設施發動空襲，導致11死、11傷。德國與美國承諾將提供戰車給基輔對抗俄羅斯入侵後，加拿大也宣布提供烏克蘭豹式戰車。

●國際原能總署稱烏核電廠附近傳爆炸 俄批挑釁
 聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）表示，烏克蘭遭俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近傳出劇烈爆炸聲響，再度呼籲在核電廠附近設置安全區。

路透社報導，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，他們認為俄羅斯無法維持核子安全，但俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）說，葛羅西的說法沒有依據。

●土耳其將快速部署發電船 為烏克蘭百萬家庭供電
 俄羅斯鎖定烏克蘭重要基礎設施發動攻勢，當地用電告急。土耳其發電船公司與烏克蘭國營能源公司簽署合作備忘錄，以便快速將500百萬瓦（MW）的發電船投入使用，緩解烏克蘭能源危機。

土耳其發電船公司Karpowership發布新聞稿表示，將與烏克蘭國營能源公司（ECU）及國際組織合作，協助部署發電船，足為逾100萬戶烏克蘭家庭供電。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，這相當於大城市如敖德薩（Odesa）的用電量。

●中企涉嫌供衛星影像給俄瓦格納集團 美國祭制裁
 在美國國會議員推動對中國採取更強力行動之際，美國對一家中國公司實施制裁，因為這家公司涉嫌將烏克蘭衛星影像提供給俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。

在白宮上週預告之後，財政部和國務院正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，並宣布一連串行動。美國制裁目標包括中國的「長沙天儀空間科技研究院有限公司」（Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co.）；美國財政部表示，這家公司提供烏克蘭的衛星影像給瓦格納集團。

●跟進美德 加拿大宣布提供烏克蘭豹式戰車
 加拿大表示將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付4輛可全面作戰的豹式（Leopard）戰車。

綜合法新社及路透社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在記者會上說，「這4輛戰車已做好戰鬥準備，將在接下來幾週內部署」，還說加拿大提供的戰車數量最後可能會提高。

▲▼ 英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）

▲ 英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）

●英國對烏克蘭軍援挑戰者2型戰車 預計3月底交付
 英國政府表示，交付「挑戰者2型」戰車給烏克蘭的目標期程是在3月底，預計下週開始訓練烏軍操作及維護這款戰車。英國首相蘇納克說：「一切都按計畫進行。」

法新社報導，英國本月規劃提供14輛「挑戰者2型」（Challenger 2）戰車，成為第一個允諾向烏克蘭軍援重型突擊車輛的西方盟友。

●前瓦格納傭兵指揮官憶戰場慘況 親睹俄逃兵遭槍殺
 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團前指揮官麥維德夫（Andrei Medvedev）日前逃至挪威，他的委任律師告訴路透社，此人講述了自己曾親眼目睹被帶往烏克蘭前線作戰的俄國囚犯試圖逃跑時遭到槍殺的慘況。

委任律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）告訴路透社，麥維德夫目賭「戰友在他眼前遭到槍殺，因為他們試圖逃跑」。

●德美軍援戰車翌日 烏克蘭遭俄羅斯空襲11死11傷
 德國與美國承諾將提供重型戰車給基輔政府對抗俄羅斯入侵後，俄國鎖定烏克蘭能源基礎設施發動一波猛烈空襲，造成11人死亡。

法新社報導，烏克蘭救難單位表示，俄國這波飛彈空襲導致11人死亡、11人受傷。烏克蘭軍方則指出，俄國發射的55枚飛彈中，有47枚被烏軍摧毀。

ET快訊
「機械車位」攔腰夾人！新北男當場無生命跡象
不是白開水！感冒喝「這4種飲品」好得快　營養師認證
台南翁欠18萬健保費　執行官「見一幕放下封條」
新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎沒餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加拿大宣布援烏「豹式戰車」　俄羅斯空襲烏克蘭11死

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

闖黃燈飆撞左轉車　17歲男機車噴飛倒地亡

加拿大宣布援烏「豹式戰車」　俄羅斯空襲烏克蘭11死

苗栗山豬之亂！退休巡佐施展擒拿術變「除害達人」　2年狂抓197隻

日相岸田：不排除「經濟倒退至通縮」　內需驅動的通膨仍然微弱

台灣被貼「行人地獄」標籤！　他分析：政府總檢討弱勢

《間諜家家酒》座談會！10秒動畫耗時一個月製作、安妮亞精髓「可愛就對了」

超佛停車場「1元能停50年」！離奇公告曝光：停到你報廢

NBA球星萌寵／布克霸氣狗兒子　Haven搭名車、掛奧運金牌

短裙辣妹怒闖「JR山手線」逛大街　被捕後怒嗆：車站人員態度很差

女偶像和爸爸哥哥「一起洗澡23年」狂被騷擾！　神隱2年近況曝

台灣和泰「今年新休旅車重頭戲」！TOYOTA、LEXUS都有重點車登台

NBA球星萌寵／金童唐西奇超萌應援軍　3愛犬顏值都超高

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

軍武熱門新聞

加拿大宣布援烏戰車　俄羅斯空襲烏克蘭11死

當兵站哨「你敢開槍嗎」　過來人：送禁閉比送命好

即／拜登宣布：向烏克蘭提供M1坦克

俄嗆美供烏M1坦克就燒毀　

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

美軍3000公尺21分及格？阿兵哥開箱體測

美軍也有小蜜蜂餐車選項比台灣更多元

台裔阿兵哥開箱美軍伙食　可以吃牛排

波蘭執意援烏豹2　 德防長鬆口但仍等蕭茲答案

當兵皮鞋怎麼擦亮？　女孩性感小物竟是擦鞋神器

即／德國批准向烏克蘭提供豹2坦克

台裔美軍阿兵哥一天就射完120發子彈

美德針對向烏克蘭「提供坦克」攤牌

加援烏裝甲運兵車 德美要求對方先出主戰坦克

更多熱門

相關新聞

美軍援烏戰車　產線還有台灣訂單排隊

美軍援烏戰車　產線還有台灣訂單排隊

3名知情人士透露，美國計劃向烏克蘭提供比現有庫存M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車。但目前生產線上全都是台灣和波蘭下訂的戰車，若要把這些訂單排開會有困難。

前瓦格納指揮官目睹「逃兵在眼前被槍殺」

前瓦格納指揮官目睹「逃兵在眼前被槍殺」

跟進美德　加拿大宣布提供烏克蘭豹式戰車

跟進美德　加拿大宣布提供烏克蘭豹式戰車

美將提供「M1A2艾布蘭坦克」援烏

美將提供「M1A2艾布蘭坦克」援烏

他飛7000公里　只為幫政大碩士妹送台灣泡麵

他飛7000公里　只為幫政大碩士妹送台灣泡麵

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條

壯男高鐵怒掐阿嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　網：岳父岳母好

開工紅包別急著花！命理師4招財運旺整年

日本65萬粉絲女神Coser撞臉阿信

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面