跳10層樓高生命樹證明愛情　半山夢工廠邀有情人高調示愛

▲半山夢工廠邀請民眾於西洋情人節以「樹心跳到底」方式霸氣高調告白 ，還可搶破千元大獎。（圖／樹德半山夢工廠提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

樹德半山夢工廠將於今年西洋情人節前夕舉辦「勇氣冒險、體驗大告白」活動，邀請愛侶們在10層樓高的「生命樹」體驗「樹心跳到底」，並以造型、創意與告白分貝量評分選出前3名，最大獎價值高達8000元，歡迎民眾到場勇敢大聲示愛、用最霸氣的方式告白。

本次活動將在2月11日登場，樹德企業董事長、半山夢工廠創辦人吳宜叡笑稱：「不知道是大聲示愛時的心跳比較快，還是從平台一躍而下的心跳比較快？」無論是想求愛、求饒、還是求婚的朋友們，都歡迎拿出勇氣、自備宣示道具高調參賽、也讓評審看見，除了前3名，另定「最佳勇氣獎」、「最具創意獎」2個獎項，表彰參與者的表演慾。

吳宜叡表示，活動報名免費、通通有獎，獎項包羅萬象，有樹德收納產品、歐萊德曠野玫瑰香水50ML、巧克力、情人節花盅、情人套餐券等。

此外，半山夢工廠8樓的DIY教室在2月前2個周末也將舉辦情人節浪漫升溫活動：2月4日（六）、5日（日）為「客製情人調香」，在情人節設計出專屬另一半對香；2月11日（六）、12日（日）舉辦「潑墨畫傳情」活動，透過創意潑墨畫於情人節表白、傳情達意，同樣歡迎有情人報名參加。