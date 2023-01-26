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半山夢工廠春節日吸萬人　台中太陽啦啦隊「魚魚」挑戰攀岩秀美腿

▲台中太陽職籃啦啦隊員「魚魚」赴半山夢工廠挑戰垂降、攀岩。（圖／樹德半山夢工廠提供）

▲台中太陽職籃啦啦隊員「魚魚」赴半山夢工廠挑戰垂降、攀岩。（圖／樹德半山夢工廠提供）

記者高堂堯／南投報導

兔年春節10天連假在各地旅遊景點都湧現大量人潮：全球室內最大觀光工廠「半山夢工廠」指出，從初三起每日都有近萬人次參訪，加上結合海洋情境與科技互動結合的南島文化館新開幕，吸引不少上山入場嘗鮮的家庭、情侶組遊客；有遊客說，來看世界上最大的生命樹、看人攀岩、垂降極限運動，還有南島文化電影可以看、體驗海洋景觀、身歷其境，很適合一日休閒遊。

台中太陽職業籃球隊啦啦隊員「魚魚」也帶著友人來挑戰垂降、攀岩等活動，大呼：「實在有夠驚險刺激，但是很好玩。」她同時也將影片上傳IG、打卡。

▲台中太陽職籃啦啦隊員「魚魚」參訪半山夢工廠生命樹。（圖／樹德半山夢工廠提供）

▲台中太陽職籃啦啦隊員「魚魚」參訪半山夢工廠生命樹。（圖／樹德半山夢工廠提供）

半山夢工廠表示，今年春節仍以擁有19個展區的南島文化館最受遊客青睞：門口地上有光科技塑造的海浪、蝴蝶、苔蘚等代表台灣土地的元素，館內有電影短片介紹南島文化發展及演變，以及身歷海洋奇境的互動區，遊客看到身邊有水母、魟魚、珊瑚礁小魚穿梭，還有鯊魚、藍鯨等從眼前飄過，紛紛在此拍照錄影留念。

▲遊客赴半山夢工廠南島文化館體驗互動海洋景觀。（圖／樹德半山夢工廠提供）

▲遊客赴半山夢工廠南島文化館體驗互動海洋景觀。（圖／樹德半山夢工廠提供）

此外，文化館還有模擬南島語系人上岸科技動畫、文物展、「台灣獻給世界的20大禮物」、台灣玉路、掃描QR cord「祖靈的祝福」網址、上傳社群等展出和遊戲，夢工廠邀請民眾前來一遊，保證值回票價。

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