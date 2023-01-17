▲愛閃耀iShine尾牙盛大登場！祭出豪華大獎，雙B豪華休旅旗艦直接開回家。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲台灣生技品牌「愛閃耀iShine」尾牙宴會，在台中盛大登場。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

台灣生技品牌「愛閃耀iShine」創星盛世尾牙宴會，在台中好運來洲際宴展中心盛大登場，全台北中南所有代理商夥伴們齊聚一堂，個個盛裝打扮超級吸睛，品牌創辦人李胤顏閃耀出場，優雅的從伸展台走向舞台，開心的跟夥伴們分享，整年度的豐收成果！

▲品牌創辦人李胤顏閃耀出場，開心與夥伴們分享豐收成果。



▲全台代理商夥伴們齊聚一堂，個個盛裝打扮超級吸睛。



李胤顏表示，「在這一年我們做到了非常好的成績，我們用堅強跟毅力和必贏的決心，贏得這一切，品牌打開了市場的大門，做出該有的水準跟成績，同時還越做越穩，這就是我們的實力，連我們的後台系統商都坦言，他幫這麼多品牌做後台，他看到了我們愛閃耀是實在的全台第一名，各位不僅做到了，我們還超額完成了年度計畫，未來前景也如同我們的LOGO一樣，充滿了金色光芒的能量，帶給大家滿滿的希望」。

▲李胤顏表示，過去一年愛閃耀做到了非常好的成績，大家用堅強跟毅力和必贏的決心，贏得這一切。

李胤顏親自頒發「愛閃耀年度股東」給繳出亮眼成績的夥伴們，送出雙B豪華休旅旗艦、卡地亞、愛馬仕、香奈兒，眾多頂峰名品等豪華大獎，總獎金超過一千三百萬。不少得獎夥伴在台上激動落淚，因為加入愛閃耀，成功翻轉他們人生，愛閃耀年度股東第一名許秝閩感動的說「我們沒有含金湯匙出生沒有關係，我們可以靠自己努力，在愛閃耀，每個人都可以找到自己的金湯匙」。

▲尾牙祭出精品包、精品腕錶等豪華大獎，甚至直接把三百萬名車開回家。

▲新盛生技今年正式晉升成新盛生技集團，表揚年度代理商。

讓大家找到自己金湯匙的新盛生技，不斷擴大事業版圖，今年不僅正式成立新盛生技集團，更陸續推出更多新品牌以及強力產品，李胤顏指出，「新公司品牌這個產品，主要是針對抗衰老，這件事情上的研究，已經獲得非常突破性的成果，我覺得各位將會拭目以待，將會親身去體驗到，什麼叫做凍齡以及逆齡」。

▲新盛生技今年正式晉升成新盛生技集團，表揚年度代理商。

▲▼尾牙重金禮聘抒情歌后周蕙、全方位偶像炎亞綸輪番獻唱，夥伴們紛紛化身成小粉絲超開心。



今年愛閃耀尾牙，重金禮聘抒情歌后周蕙、全方位偶像炎亞綸輪番獻唱，讓夥伴們紛紛化身成小粉絲，在新的一年，李胤顏將會帶領所有代理商夥伴，大步向前邁進，新盛生技集團除了幫夥伴們創業圓夢，更持續做公益回饋社會，包括長期捐助高特校園，幫助孩子們前進德國柏林奧運會，以及關懷長者，舉辦繪畫創作繪畫創作比賽等等，希望將愛的能量散播到每個角落。

▼新盛生技集團持續做公益回饋社會，希望將愛的能量散播到每個角落。