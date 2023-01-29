給孩子安全友善環境　網愛裸聊陷阱多

▲台南市警局提醒家長，多花心思協助孩子妥善規劃假期，多從事健康休閒活動，使用3C產品時要注意使用時間，勿沉迷網路世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年假期近尾聲，學童接續放寒假，家長則陸續開工、上班，台南市警婦幼隊長蔡佳璋提醒家有子女之父母，多花心思協助孩子妥善規劃假期，多從事健康休閒活動，使用3C產品時要注意使用時間，勿沉迷網路世界。

台南市警婦幼隊長蔡佳璋指出，網路資訊雖發達，但也藏有許多陷阱，近年警方於兒少性剝削或網路散布私密照案件中，發現由網愛衍生裸聊勒索案件比例偏高，常見的裸聊勒索手法如:「側錄裸露影片」，對方會以不同藉口誘使被害人在鏡頭前裸露或做出不雅動作，也可能會利用預先錄製的性感「罐頭片」以假亂真，讓被害人降低戒心，再誘使被害人在鏡頭前裸露或做出不雅動作後側錄。

市警局提醒民眾「天下沒有白吃的午餐」，使用網路交友軟體或社群平臺時，應謹記不在視訊聊天中裸露身體，不點擊來歷不明的超連結或下載程式，不輕信對方一定是真人視訊。如遭網路詐騙或非法勒索請勇敢撥打反詐騙專線165或報案電話110請求協助，千萬不可聽信對方而交付點數卡、加密資產或轉帳，以保護自身安全。

台南市警局也持續積極於校園宣導及臉書粉絲專頁貼文有關反詐騙與婦幼安全議題，透過實體演講或網路推播方式反覆宣導，期能藉此推廣自我保護之正確觀念，達到事前預防的宣導效果。

想了解更多婦幼安全資訊，也歡迎大家下載運用內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平臺婦幼安全宣導影片，邀請大家共同守護婦幼安全。