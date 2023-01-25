網紅煙火「加特林」翻倍賣一支500元　「射速快＋突突聲」激似機關槍

記者魏有德／綜合報導

大陸一款名為「加特林」的「加工」煙火在農曆春節期間爆紅，成為抖音上的流量密碼。不少大陸網友紛紛釋出燃放加特林煙火的影片，煙火筒內高速噴出五彩煙火，加上密集的「突突」聲，效果激似加特林機槍，因此被稱為煙火中的「愛馬仕」，一支批發價50元人民幣（約220元新台幣）的加特林煙火更是直接翻倍賣，要價100元人民幣（約440元新台幣）一支。

▲大陸「加特林」煙火是春節期間爆款熱賣商品。（圖／翻攝微博）

《北青報》報導，部分買不到加特林或者覺得加特林太貴的網友自己動手組裝簡易版加特林煙花（煙火，下同），也就是將多支普通的手持升空煙花綁到一起，燃放時同時點燃，有人還在網上分享了自製教程和自製款的燃放效果。

春節前後，大陸各地網友買到的「加特林888」單支的價格從65元（人民幣，下同）至一百多元不等；有底座的藍火加特林在外觀造型和包裝上都更豪華，燃放的煙火呈藍色，價格也更貴，單支價格從120元到400多元不等。

▲煙火,煙花,加特林。（圖／翻攝微博）

湖南瀏陽一間生產加特林煙火的負責人表示，這種煙火已經上市兩三年了，今年春節尤其火爆，「加特林有不同款式、型號，批發價從50至70元不等，而藍火加特林由於配方、工藝不同，生產成本更高，批發價高達一兩百元。」

▲有民眾在網路上教學自製加特林煙火。（圖／翻攝微博）

也有民眾在微博上釋出民眾手持煙火的施放效果，只見整排民眾站在橋上，絢麗五彩的煙火朝45度角射出，現場宛如軍事演習中的大型火炮實彈射擊現場，場面相當震撼。

不過，對於網友自製加特林的現象，業內人士提醒，每款加特林點火引線，施放節奏都不同，任意排列組合都有可能造成自身傷害，同時，也呼籲民眾禁止手持才能保證安全，並且到正規商店購買。