　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網紅煙火「加特林」翻倍賣一支500元　「射速快＋突突聲」激似機關槍

記者魏有德／綜合報導

大陸一款名為「加特林」的「加工」煙火在農曆春節期間爆紅，成為抖音上的流量密碼。不少大陸網友紛紛釋出燃放加特林煙火的影片，煙火筒內高速噴出五彩煙火，加上密集的「突突」聲，效果激似加特林機槍，因此被稱為煙火中的「愛馬仕」，一支批發價50元人民幣（約220元新台幣）的加特林煙火更是直接翻倍賣，要價100元人民幣（約440元新台幣）一支。

▲煙火,煙花,加特林。（圖／翻攝微博）

▲大陸「加特林」煙火是春節期間爆款熱賣商品。（圖／翻攝微博）

《北青報》報導，部分買不到加特林或者覺得加特林太貴的網友自己動手組裝簡易版加特林煙花（煙火，下同），也就是將多支普通的手持升空煙花綁到一起，燃放時同時點燃，有人還在網上分享了自製教程和自製款的燃放效果。

春節前後，大陸各地網友買到的「加特林888」單支的價格從65元（人民幣，下同）至一百多元不等；有底座的藍火加特林在外觀造型和包裝上都更豪華，燃放的煙火呈藍色，價格也更貴，單支價格從120元到400多元不等。

▲煙火,煙花,加特林。（圖／翻攝微博）

▲煙火,煙花,加特林。（圖／翻攝微博）

湖南瀏陽一間生產加特林煙火的負責人表示，這種煙火已經上市兩三年了，今年春節尤其火爆，「加特林有不同款式、型號，批發價從50至70元不等，而藍火加特林由於配方、工藝不同，生產成本更高，批發價高達一兩百元。」

▲煙火,煙花,加特林。（圖／翻攝微博）

▲有民眾在網路上教學自製加特林煙火。（圖／翻攝微博）

也有民眾在微博上釋出民眾手持煙火的施放效果，只見整排民眾站在橋上，絢麗五彩的煙火朝45度角射出，現場宛如軍事演習中的大型火炮實彈射擊現場，場面相當震撼。

不過，對於網友自製加特林的現象，業內人士提醒，每款加特林點火引線，施放節奏都不同，任意排列組合都有可能造成自身傷害，同時，也呼籲民眾禁止手持才能保證安全，並且到正規商店購買。

ET快訊
初四開運！「靠2招」一整年賺翻天
機車停路邊「車頭朝外會被罰」？　交通大隊解答
《康熙》郭鑫悄回台！　赴陸發展4年「近照曝光」
43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶
獨／「體外射精狼」偷520萬被逮！　275萬憑空消失
買1袋「新竹冷門美食」上車！　眾人推：很涮嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

網紅煙火「加特林」翻倍賣一支500元　「射速快＋突突聲」激似機關槍

漠河-53℃怎過冬？當地居民曝「皮兒都凍掉一層」　在家能穿短袖

陸國產汽車2022銷量超50%　蔚來CEO預計陸車市5月逐步恢復

不過兔年！一年吃4百萬隻貓　世界唯一慶祝「貓年」的國家

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

汽車裝潢店火災！　麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」

男童在酒瓶裡點爆竹　慘遭「30多塊玻璃渣」插入體內！

女墜樓「驚見正義哥現身」一步上前飛身救援當肉墊！路人視角曝

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

網紅煙火「加特林」翻倍賣一支500元　「射速快＋突突聲」激似機關槍

漠河-53℃怎過冬？當地居民曝「皮兒都凍掉一層」　在家能穿短袖

陸國產汽車2022銷量超50%　蔚來CEO預計陸車市5月逐步恢復

不過兔年！一年吃4百萬隻貓　世界唯一慶祝「貓年」的國家

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

汽車裝潢店火災！　麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」

男童在酒瓶裡點爆竹　慘遭「30多塊玻璃渣」插入體內！

女墜樓「驚見正義哥現身」一步上前飛身救援當肉墊！路人視角曝

今天初四「靠2招」一整年賺翻天！主動摺棉被還能添福

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

大年初四「7點禁忌」！專家警告「勿在廚房做4件事」　忌用針線

2023年幸運色大公開　5招養出幸運體質！

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

肯定陳建仁當行政院長　洪孟楷籲上任首重「治安、資安、人心安」

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

世界唯一慶祝「貓年」的國家

汽車店火災！豪車被「燒爛」損失破2億

女兒嫁異地10年沒回家！過年媽認不出

小哥上春晚假笑19秒爆紅！

暴雪陸服全面關閉　網易2月起開放現金退款

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

遊園氦氣球升空爆炸！4遊客墜落1死3重傷

男童酒瓶裡點爆竹　遭30多塊玻璃渣插傷

天才少年造車夢碎！自游家GG了

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

陸春晚爆意外！急啟動所有預案

更多熱門

相關新聞

即／年初三基隆傳死亡火警　男屋主陳屍家中

即／年初三基隆傳死亡火警　男屋主陳屍家中

基隆市七堵區大德路一處二樓民宅今（24日）凌晨0時許發生恐怖大火！消防局獲報派遣多輛水車及警消人員趕抵現場，立刻佈水線射水灌救，1小時內將火勢撲滅，警消人員在屋內搜索時，發現1名男屋主慘遭活活燒死，詳細起火原因還有待火調人員進一步調查釐清。

頑皮世界「兔」飛猛進

頑皮世界「兔」飛猛進

即／台中烏日民宅大火　男屋主葬身火窟

即／台中烏日民宅大火　男屋主葬身火窟

即／台北公寓大火竄濃煙　消防拉水線灌救

即／台北公寓大火竄濃煙　消防拉水線灌救

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

關鍵字：

煙火煙花抖音網紅加特林機關槍火災安全

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面