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大陸 大陸焦點 特派現場

棄890萬年薪！華為「天才少年」去創業：不知天高地厚是我最後倔強

▲▼ 稚暉君。（圖／翻攝自稚暉君微博）

▲被譽為「天才少年」的華為員工稚暉君。（圖／翻攝自稚暉君微博）

圖文／CTWANT

有「華為天才少年」及「野生鋼鐵人」之稱、年薪高達201萬人民幣（近890萬元台幣）的稚暉君日前驚傳從華為離職。對此，他本人也在27日於微博上證實相關消息，並宣布接下來會開啟一段新的事業，去做更有挑戰的事情。

《36氪》的報導，提到科技圈知名的KOL，人稱「華為天才少年」的稚暉君絕對榜上有名。眾所周知，他不只是華為AI演算法工程師，也是個在大陸社群媒體Bilibili上累計了226萬粉絲的著名UP主。

近日，多方消息透露，稚暉君上週已從華為離職，華為內部也搜尋不到對應的工號。還有知情人士聲稱，稚暉君的離職並非業務因素。而稚暉君也在27日於微博上證實相關消息，「傳言不虛，細節不表，接下來我會開啟一段新的事業，去做更有挑戰的事情，不是因為我們已經有把握把它做好，而是因為，這件事是我一直以來的熱愛和夢想。君子戰雖有陳，而勇為本焉，年輕熱血不知天高地厚也許就是我最後的倔強吧～」

稚暉君也非常感謝在華為遇到的夥伴，「…能帶著一些光環在華為工作奮鬥，是我個人非常珍惜的榮譽和經歷。聚是一團火，散是滿天星，我依然會永遠視自己為華為er一份子～」他也補充，自己不可能當全職的UP主，「不過我依然會先把預告過個人項目的坑填完。」

稚暉君，本名彭志輝，2018年碩士畢業于電子科技大學信通學院。畢業後，稚暉君曾就職於OPPO研究院AI實驗室擔任演算法工程師。2020年，他加入了「華為天才少年計畫」，並在重重考試和篩選之下，正式加入華為，成為計算產品線昇騰部門的一員，主要方向是AI邊緣異構計算領域。

兩年來，無論是相關產品宣傳，還是一些 AI 方面的科普活動，稚暉君幫助華為方面做了不少宣傳工作。雖然經常被網友調侃更新Bilibili的影片是不務正業，但稚暉君無論是自身能力還是業績，都得到華為內部的認可。2021年，他更被華為執行長任正非在演講中表揚，稱其是華為創新的動力。

更有知情人士坦言，待華為2年的稚暉君在部門的績效表現非常好（近幾次績效全A），而且榮譽牆可以看到他入職後獲得的不少獎項，例如：總裁獎、明日之星、金牌團隊等。

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