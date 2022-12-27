華為天才少年「稚暉君」被爆離職！放棄887萬年薪　本人證實了

▲稚暉君從華為離職。（圖／翻攝微博／稚暉君）

記者柯振中／綜合報導

科技公司華為先前招攬了許多「天才少年」，開出了高額的年薪，吸引不少人加入計畫。不過，年薪高達201萬元（人民幣，下同，約新台幣887萬元）的天才少年「稚暉君」彭稚暉被爆離職，而他本人也出面證實這項消息，後續會開啟一段新的事業，做更有挑戰的事情。

大陸網站「知乎」近日出現一條「如何看待稚暉君離開華為」的問題，引起了熱烈討論，也有一名自稱「菊廠（華為公司的別稱）知情人」的網友表示，稚暉君一直以來都在上海昇騰部門做研發的工作，但計算產品線今年人事變化相當大，幾乎所有人都換了一輪，這可能是導致稚暉君離職的原因之一。

「菊廠知情人」表示，華為公司方挽留稚暉君很久，但稚暉君似乎認為，華為短期不太可能大規模投入機器人業務，所以決定自行出去創業，不過兩者大機率還是會保持合作。

對此，彭稚暉也在微博「稚暉君」證實，他目前已經離開華為，這幾年來在公司裡過得十分開心，同樣也成長了許多，能夠帶著光環在華為內工作，是他相當珍惜的榮譽及經歷，他永遠會將自己視為華為的一分子。

彭稚暉提到，接下來他將開啟一段新事業，做更有挑戰的事情，之所以會如此，並非他已有把握，而是因為這是他一直以來的熱愛、夢想，年輕熱血、不知天高地厚，或許就是他最後的倔強。