「狂流豆腐渣」妹子嚇到不敢愛愛！男友嗆：那麼黑又不乾淨

▲男友竟嫌原PO下面不乾淨。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不給愛愛就口出惡言？一名妹子難過透露，本身容易感染念珠菌，每次愛撫結束後，「那幾天都會有很多豆腐渣」，只好看診治療。事後，男友性慾一來想激戰，原PO拒絕幾次後，男友竟惱羞成怒嗆聲「妳下面就是不乾淨，一定是跟別人亂搞，顏色還那麼黑」，一番話讓原PO好崩潰。

一名女網友在Dcard表示，去年透過交友APP認識現任男友，「是個很可愛的小男生」，年紀比原PO小2歲，兩人在一起半年很愉快，也從抱抱進展到床戰，不過原PO曾感染念珠菌，每次壞壞結束，「那幾天都會有很多豆腐渣」，讓她非常困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知男友最近想發生關係，被原PO拒絕1至2次後，男友竟開始生氣了。原PO給予解釋，因為感染容易復發，也有看醫生治療，無奈男友就是無法接受，甚至反嗆「我前女友都沒有這樣，妳下面就是不乾淨，一定是跟別人亂搞，顏色還那麼黑」。一番話讓原PO難過討拍，「我就真的不知道要說什麼了！」

文章曝光後，全場網友怒喊分手，「這男友不ok，嘴巴不乾淨」、「『那麼黑』這句真傷人，為了打Ｘ真是口不擇言，我懷疑妳選男人的眼光，需要加強」、「搞不好髒的根本是他」、「過分！不好好了解原因，這種男的可以分了」、「自己沒知識嘴巴還那麼臭，還是趕快分手吧，女生本來就很容易因為熬夜免疫力低下而感染念珠菌」、「我也曾反覆感染過念珠菌，但現在完全沒有復發了！1.假設男友GG不乾淨，請他先洗澡，並且洗乾淨！這很重要，因為後來我也發現疑似男生都沒有洗乾淨的問題…不然就直接換一個乾淨的男友；2.多喝水；3.不要穿褲襪或緊身褲+保持通風避免悶癢；4.早睡不要熬夜；5.完成塞劑療程」。

▲私密處保持通風，還有養成運習慣等，能預防念珠菌感染。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



華育生殖醫學中心副院長王呈瑋曾指出，一般正常的陰道分泌物無色無味且清澈，但若感染白色念珠菌引起發炎反應，從分泌物可能呈現白色、濃稠狀，甚至像塊狀豆腐渣或起司狀；觸覺上會伴隨著外陰部搔癢或紅腫出血，在排尿或性行為時感到疼痛；嗅覺上則會聞到惡臭。

至於怎麼預防陰道念珠菌感染？王呈瑋教導「護妹三招」，分別為提升免疫力、保持規律有氧運動習慣與穿著寬鬆衣褲。他逐一解釋，若常熬夜、常在高壓環境生活下，容易破壞身體免疫力，進而造成陰道炎，而平時保持飛輪、游泳、慢跑等有氧運動習慣，則有助於提升免疫力。

王呈瑋也提醒，近年來貼身的塑腿褲很夯，若在運動時想保持私密處乾燥，要減少外陰、肛門和尿道口的摩擦，還是盡量以寬鬆、通風的褲裝為主。