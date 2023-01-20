陸舉行春節團拜會　習近平向港澳台同胞拜年：牢牢把握兩岸主動權

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

農曆年將至，大陸國家主席習近平今（20）日在2023年春節團拜會上，代表中共黨中央和大陸國務院，向港澳台和海外僑胞拜年。習近平表示，過去一年，堅定展開反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權；2023年只要堅定信心、頑強拚搏，「就一定能夠實現新征程的良好開局。」

據《新華社》報導，中共中央、大陸國務院1月20日上午在人民大會堂舉行2023年春節團拜會。大陸國務院總理李克強主持團拜會，栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。

會上，習近平向大陸全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平強調，即將過去的壬寅虎年，是黨和國家發展史上極為重要的一年，勝利召開了黨的二十大，確立了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖；堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響。

他在回顧過去一年時還提到，2022年成功舉辦了北京冬奧會、冬殘奧會；慶祝香港回歸祖國25週年；堅定展開反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權；大力推進中國特色大國外交，廣交朋友，為動蕩不安的國際環境增添穩定性。

對於新的一年，習近平指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，希望與挑戰並存；要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善，「只要我們堅定信心、頑強拚搏，就一定能夠實現新征程的良好開局。」