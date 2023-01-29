今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

▲截至今早7時，依舊是中南部的溫度低於北部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流持續發威，中央氣象局觀測，今天（29日）大年初八全台平地最低溫出現在苗栗縣頭屋的4度。有網友見今晨各地低溫直呼，「稀奇了！中彰投雲嘉南高雄，竟然統統都比北部冷。」內行解答，這是「輻射冷卻」作用。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書發文，貼出今晨0時溫度分布圖，只見基隆低溫11.8度、台北11.3度、新北9.8度、新屋10.4度、新竹10.8度、台中9.7度、日月潭7.9度、田中7.9度、嘉義8.3度、台南9.5度、高雄9.4度。他提到，真的是冷到谷底了！低溫範圍很大。

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▼今晨0時溫度分布圖。（圖／氣象局）



有網友留言，「稀奇了！中彰投雲嘉南高雄，竟然統統都比北部冷。」而內行解答，這是「輻射冷卻」作用。氣象局觀測，截至今早7時，中南部溫度依舊低於北部。氣象局長鄭明典在臉書說，低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，這就是典型輻射冷卻低溫的特徵。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右。