台中行車糾紛「黑衣人亮槍」飆罵：你真的太白目　下場悲劇了

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

台中一輛垃圾車26日行經北區公園路時，差點與一輛紅色轎車發生擦撞，垃圾車駕駛不滿下車要理論，沒想到轎車副駕駛一名黑衣男竟拿疑似散彈槍下車大罵，嚇得他立刻躲回車上。警方獲報後成立專案小組追查，並於28日晚間7時許逮捕涉案41歲汪姓男子，並查扣空氣手槍一把，全案訊後依恐嚇罪送辦。

台中市52歲董姓男子26日下午4時許駕駛垃圾車值勤，行經北區三民路及公園路附近路段，險些與一輛超車的紅色轎車發生擦撞，氣得在車上不斷飆出國罵，甚至趁著前方紅燈時下車，走到紅車駕駛座旁指著對方理論，儘管垃圾車上的同事苦勸「過年不要這樣啦！」，仍無法阻止衝突。

▲轎車副駕駛拿著槍枝下車，衝到董男面前不斷大罵。（圖／記者許權毅番社）

影片可以看見，董男與轎車駕駛剛講不到幾句話，副駕駛一名黑衣男突然下車，手上拿著一把槍氣勢洶洶的衝上前，他才趕緊解釋「我是說會撞到樹」，接著趕緊躲回車上，這時垃圾車上的同事安撫說「檢舉他就好了」，不料黑衣男這時又走到垃圾車大罵「你真的太白目」，嗆聲幾句後才離開。

台中市中西區清潔隊表示，發生糾紛的路段是委外給北屯一間廢棄物清理公司收運。廢棄物清理公司負責人則說，「事件發生後，有馬上請司機到派出所報案，該路段是該名司機固定路線，也是第一次發生這種事情，受到不小驚嚇，一切交由警方處理。」

▲汪男28日晚間被警方逮捕，全案依恐嚇罪送辦。（圖／記者許權毅番社）

由於事件涉及槍枝，台中市警方立刻成立專案小組，積極追查影片中該名持疑似黑色長槍的男子，調查後鎖定41歲汪姓男子涉嫌重大，經報請檢察官核發拘票後，馬上於28日晚間7時許前往逮捕汪男，並查扣空氣槍1把，全案訊後依恐嚇等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。