台中垃圾車險車禍！運將理論被「持長槍回嗆」　外包公司回應了

記者許權毅／台中報導

扯！台中市公園路上26日發生一起行車糾紛，一台垃圾車與一輛紅色轎車險些發生碰撞，垃圾車司機在停等紅燈時下車跟對方理論，不料紅車副駕一名眼鏡男手持一把槍下車，嚇得垃圾車司機趕緊放軟態度回到車上，過不到30秒，眼鏡男還是氣不過，再次下車朝對方譙髒話，行車紀錄器畫面也隨之流出。

▲台中26日傳出一名清潔員與紅車發生行車糾紛，紅車副駕男子竟持槍下車理論。（圖／民眾提供）



過年垃圾停止收運，26日大年初五恢復第一天，正是清運人員忙碌的開始，不料台中一名垃圾車司機當天16時許行經公園路與三民路口時，變換車道時差點跟另一台紅色轎車發生碰撞，垃圾車司機趁紅燈時下車，走到紅車駕駛座旁指著對方理論，垃圾車上同事還苦勸「過年不要這樣啦！」卻依舊變成嚴重口角。

▲▼ 垃圾車行車紀錄器拍下，紅車與垃圾車疑似差點發生碰撞，垃圾車駕駛走到對方駕駛座旁理論，不到幾秒對方就持槍下來。（圖／民眾提供）



行車紀錄器拍下，雙方講不到幾句話，紅車副駕一名眼鏡男手持一把槍，作勢上膛上前，垃圾車司機馬上解釋，並說：「我是說會撞到樹！」雙方雖然情緒激動，但也慢慢走回各自車上，司機同事趕緊安撫他說「檢舉他就好了！」話才剛說完，眼鏡男又走到垃圾車旁說「你真的太白目！」並開罵髒話嗆聲，垃圾車司機再度解釋說：「我是說會撞到樹！」眼鏡男才離開。

▲▼ 垃圾車司機態度放軟後雙方各自回到車上，但眼鏡男疑似氣不過，再度下車開罵髒話。（圖／民眾提供）



事後垃圾車繼續右轉自由路清運，司機同事苦勸「不要跟他衝突，也不知道他那支是真的還是假的！就算是假的也可能會受傷。」行車紀錄器畫面至此結束。

▲該外包清潔公司表示，已經向轄區警方報案，目前由警方處理中。（圖／記者許權毅攝）



台中市中西區清潔隊表示，該路段是委外給北屯一間廢棄物清理公司收運。該公司負責人則說：「知道事情後馬上請司機到派出所報案，該路段是該名司機固定路線，也是第一次發生這種事情，受到不小驚嚇，現在就將給警方處理。」至於該槍是否為真槍？雙方背景由第一分局成立專案小組調查偵辦中，初步已鎖定持槍男為一名汪男。