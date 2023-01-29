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司法與心理學的交會　法律與心理的對話為司法改革帶來全新可能 

▲▼司法心理學。（圖／商周出版提供、翻攝自PEXELS）

▲法律與心理，看似位於天秤兩端，但兩者對話卻有可能為司法改革帶來新的可能。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

「司法是處理人的問題，心理學是人類行為科學的典範。」在看似理性與感性的兩端，司法和心理學的交會，卻是異常迷人，甚至可以為許多犯罪案件提供全新的角度，帶來不一樣的解方。

▲▼司法心理學。（圖／商周出版提供、翻攝自PEXELS）

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作者：柯特・巴托爾Curt R. Bartol、安妮・巴托爾Anne M. Bartol
譯者：黃致豪
摘自：商周出版《司法心理學：研究與應用》 

●精選書摘

二○一六年十二月二日，剛過午夜時分。加州奧克蘭一棟改建的倉庫建築裡正舉行銳舞派對，火勢猛然爆發，造成約三十多人死亡。司法科學調查員（forensic investigator）受命調查現場遺體的身分及火災的成因。事發現場的倉庫一般被稱為「幽靈船」，是藝術家的聚集處，有許多藝術家在裡面居住與工作。聯邦調查員於十二月下旬宣布排除人為縱火，判斷起火原因可能與電路問題有關。據稱該建築也有許多違反建築法令之處。

二○一三年末，由於接獲通報塔吉特公司的資料庫遭駭，約有七千萬到一億一千萬筆的信用卡資料受害，司法科學專家（forensic expert）前往協助。他們深入挖掘防火牆的相關紀錄、網路通訊紀錄及電子郵件往來，以找出問題的根源。

當哥倫比亞號太空梭在二○○三年回歸地球大氣層時解體，以及二○一○年在紐約時報廣場有炸彈引爆時，都是由代表各聯邦或州級機關的科學家進行調查。同樣的，當二○一三年的波士頓馬拉松因為炸彈攻擊而中止，並因而造成三人死亡、兩百六十多人受傷時，也是科學家調查犯罪現場、詳細檢視引爆物質的殘餘物。

正如上述這些案例所示，forensic一詞指的是任何與法律相關或可能相關的事物，無論民事或刑事。司法科學家參與調查重大犯罪（未必是暴力犯罪），也經常會出現在許多事件現場。

一旦出現非預期、原因不明的事件，若顯然非自然災難，那麼諸如上述的調查就勢在必行。在這樣的狀況下，科學家可以承擔許多不同的功能。他們有可能可以判斷是否是人為成因（例如蓄意破壞、過失，或者恐怖活動）導致了這樣的悲劇。他們所提供的資訊可以協助判斷責任歸屬。在奧克蘭大火一案中，科學家們試圖找出的不僅是事件成因，也包括是否有證據指向故意縱火。他們也致力從罹難者的殘骸中釐清身分。在網路駭客一案中，專家們搜尋數位足跡以判斷駭客用何種方法入侵，以及未來如何防堵資安漏洞。

司法科學儼然已成為全方位的專業活動，同時是學生眼中頗受歡迎的職涯選項。幾乎每一個現存的科學專業領域，包括心理學在內，都有與司法相關的次專業領域。許多人對於各種司法科學領域感到混淆，從而以為在這些相異領域中的專業人士所從事的工作相去無幾。我們將會透過本書闡明，事實並非如此。異中存同的是，除了與法律的關聯，這些科學領域皆以科學的原理原則為準繩。雖然本書聚焦司法心理學，但是以其他司法科學領域作為比較的例證，應該不無幫助。換句話說，讓讀者們先知道司法心理學「不是什麼」，是相當重要的。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《司法心理學：研究與應用

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