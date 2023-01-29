桃園燈會巨大漂浮燈球祭出魔幻聲光秀　燈籠成雙成對好喜氣

▲桃園燈會即將於2/1日起2月12日在楊梅富岡小鎮展開，其中漂浮在水面上的「紫氣東來」為雙層巨大漂浮燈球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園燈會」將於2月1日起至2月12日圍繞富岡小鎮開展，桃園市政府觀旅局指出，今年設置不同主題區域將會場打造成奇幻遊樂園。其中「水域燈區」以圍繞民生池埤塘進行佈展，打造成水景與燈光共舞的浪漫之地，包括水面上的「紫氣東來」、埤塘步道的「竹光」、「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」，以環湖光環境展現桃園埤塘特色之美，絕對是情侶、朋友、家人分享燈會美景的首選。

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▲桃園燈會中中漂浮在水面上的「紫氣東來」相當吸睛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局局長周柏吟表示，水面燈組「紫氣東來」為漂浮在水面上的雙層巨大漂浮燈球，以金屬骨架結合LED燈組，中心以編織線呈現色彩效果，浮球與水面倒影成為虛實並進的奇妙畫面，閃爍著雙色星芒，宛如漂浮在星空中的寶石，每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。

▲桃園燈會中的「樂福光廊」十分雋永。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，楊梅富岡有國寶級竹藝大師戴阿爐，製作無數精巧的竹藝作品，本次燈會也利用竹子製作出「竹光」燈組，竹子洞口透出燈光，竹製物件與燈光的連結，喚醒世人與自然的對話。環湖步道上另設置了「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」等步道燈組，實際來一趟環湖步道，能帶來新年好運氣!

▲桃園燈會中的「鶴新春」步道燈組也是特色之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「2023桃園燈會」除了水域燈區外，街道上也佈滿各式彩繪燈籠，原設計以長短交錯層次感方式掛設，但有市民反應此種編排方式會引發不吉利聯想，市府從善如流全數改為2盞1串，代表「好事成雙、雙雙對對」的喜氣意象，目前已修改完成，拆除燈籠也將提給桃園火車站旅遊服務中心佈置與現場帳篷裝飾等方式使用，讓彩繪燈籠繼續發光，更多活動資訊請上桃園燈會官網(https://tylf2023. tycg.gov.tw/)或桃園觀光導覽網查詢。