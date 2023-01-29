每周2次嫌不夠！性感誘惑「男友硬不起來」　妹子哭：只能分手嗎

▲妹子自認性欲大，要男友滾床次數多一點！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「性事不合只能分手嗎？」一名妹子討拍直呼，男友大她6歲，儘管工作忙碌，每周也會愛撫2次，殊不知原PO嫌次數太少，常常穿情趣衣誘惑，結果男友根本無感，某次甚至硬不起來，讓原PO失望又難過。對此，原PO直話直說，要求男友增加啪啪的次數，結果男友卻要原PO成熟一點。文章引發網友熱烈討論。

一名女網友在Dcard表示，交往8個月以來，男友工作再忙碌都會每天約見面，雙方每周平均滾床1到2次，但原PO總是嫌不夠，且她自認性慾很大，常常穿情趣衣服性暗示，想要喚起男友的性欲，無奈效果不大，「有一次男友還硬不起來...進不來」，讓原PO感到很受傷。

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左思右想一番後，原PO決定攤牌和男友講清楚，希望兩人性事頻率能高一點，甚至脫口而出想分手的念頭。結果男友格外冷靜並哄著原PO，「希望妳可以成熟一點，不要像個小孩子」，強調會盡力改變性事的頻率，此事便不了了之。

對此，原PO傻眼直呼，第一次遇到這樣的情況，內心難過之餘也遲遲難以平衡，「男友認為我在意的大事...只是幼稚的小事情」，儘管男友口頭上說會滿足原PO的慾望，但不知道能撐多久，「性事不合只能分手嗎？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「因為你太閒，他太忙，都沒辦法好好休息了，怎麼會有多餘的精力和你享受性愛？你也多充實自己的生活，看是要忙進修或工作，搞得跟他一樣累，之後你們就會平衡了」、「他工作忙，一週1至2次覺得蠻正常耶，是你們兩個忙的程度差太多，讓妳會有這種感覺」、「一個想打拚、一個想打砲，角色對換就是下半身思考的渣男了，男人真難當」、「真的委屈原PO了，很少聽到周遭的人，有這樣的性需求的例子，大部分的人都算保守，不敢明講給對方知道自己需求多大...身為一個男人若無法滿足女人需求的話，想必他內心也很有壓力，畢竟有些事不是他能控制的吧」。