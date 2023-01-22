　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分隔兩地的遠距離戀愛不容易，對戀人來說是一大考驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

遠距離戀愛對於感情是一大考驗，擔心彼此因為分隔兩地導致戀情無疾而終，要如何讓異地戀順利進行，不少網友分享自身經驗，有5大維繫方式更是掀起網友熱議，尤其是認為不常見面但要「保持聯絡」、「多充實自己」，勿將另一伴當作生活重心。

遠距離要如何維持戀愛熱度，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「遠距離戀愛」話題的網路聲量表現，觀察到排行TOP1是「保持溝通、聯絡」，有網友分享過往異國戀愛的經驗說，「我原本是個很愛冷戰的人，總想等見面才解決問題，但異國戀能見面的機會很少，有爭執一定要好好向對方溝通，不然會成為感情的致命傷」，不少人看了也紛紛表示贊同，當生活上遇到困難需要伴侶幫助，卻無法馬上出現在對方身邊時，可以透過保持良好的溝通與聯繫來給予情感上的支持與陪伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5大維持遠距離戀愛方法（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友討論熱烈的5大維持遠距離戀愛方法。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「充實自己的生活」也是維繫異地戀的好方法。有兩性專家發文提到，「遠距離戀愛首先要培養成熟獨立的人格」，要接受另一伴無法時常陪伴身邊的事實，能獨自面對生活及學會獨處，建議要能跳脫過往舒適圈，多方去探索自己的興趣或是參加進修的課程，重新分配過去與伴侶相處的時間，多花時間陪伴家人、朋友，豐富自己的生活，既能轉移伴侶不在身邊的空虛孤獨感，還能促使自我成長更增添戀愛中的個人魅力，吸引網友留言「推，正在進行中，保持自我生活，反而讓彼此產生一種距離美」、「有自己的生活步調，才能避免遠距離戀愛的不安全感」。

還有網友提到伴侶間建立共同的默契及目標也十分重要。像是「規劃共同未來、創造專屬互動模式」，都能讓彼此產生更深刻的連結，就有人指出「遠距離交往時，因對未來感到越不確定，容易使關係缺乏信任感，後來發現透過訂定共同目標，像是見面日期、一起旅遊的假期等，讓彼此有具體期待的事情，能有效安撫見不到面焦躁的情緒。」

ET快訊
信義區過年秒變「空城」！　真實照片曝光
聽見喀嚓聲　台中男大怒「砸爛測速照相機」
孕婦骨盆嚴重破裂！　國道2死9傷「胎兒狀況不明」
勸世文「整本2000元刮刮樂只有一張5000」　苦主：呵呵太
他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！　全聯福袋10分鐘全賣光
這3天千萬別拜年！8大禁忌曝　「送1物」倒大楣
快訊／就是她！酒駕女正面照曝　國道害火燒車2死9傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

春節追劇必備零食　「釋迦莎莎醬」讓洋芋片更好吃了

開春即缺水？曾文水庫蓄水率「只能撐27天」　3度人工增雨仍無用

讀什麼系過年最心累？「1科系」台大生無奈簽到　各系大學生炸鍋

異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

22款免費「兔子賀年貼圖」限時大放送　1指傳達新年祝福

高雄天坑掰掰！高齡汙水管「穿新衣」　用1招免開挖延壽30年

月賺60K「2原因忍無可忍」　他帥氣丟離職單：不再為錢低頭

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

速食店冰淇淋奇特吃法 加番茄醬竟變「酸梅冰」

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

初一「14禁忌」勿踩雷！ 早餐別吃稀飯、避免借貸　

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

春節追劇必備零食　「釋迦莎莎醬」讓洋芋片更好吃了

開春即缺水？曾文水庫蓄水率「只能撐27天」　3度人工增雨仍無用

讀什麼系過年最心累？「1科系」台大生無奈簽到　各系大學生炸鍋

異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

22款免費「兔子賀年貼圖」限時大放送　1指傳達新年祝福

高雄天坑掰掰！高齡汙水管「穿新衣」　用1招免開挖延壽30年

月賺60K「2原因忍無可忍」　他帥氣丟離職單：不再為錢低頭

竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

農曆新年假期！霍華德飛倫敦反問粉絲：第一次來該做什麼？

兔年走春鹿耳門聖母廟　春牛、七星平安橋為信眾消災祈福

除夕夜鑽進沙發　賓士貓「頭頂被加料」怒視奴才：不是剛大掃除？

1年報案800次！「世界最糟糕」麥當勞歇業　房東曝關門原因

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

穿越賞宋朝繁景！景觀咖啡廳進駐台北101　享獨家世界賽咖啡調酒

藍議員展廚藝！　5道春節家常料理擦亮「媽媽」招牌

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

大年初一「14點禁忌」　犯了這點和人結怨一整年

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

4生肖有雙喜　愛情事業兩得意　　　

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

更多熱門

相關新聞

水泥車違規左轉害死情侶　司機下場曝

水泥車違規左轉害死情侶　司機下場曝

新北市板橋區環河西路2020年間發生奪命車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致騎著重機的陳男、張女情侶檔，煞車不及雙雙撞進車底慘死，家屬接到消息崩潰，陳母更朝肇事司機6度崩潰哭吼「還我兒子來」。事後涂姓司機被依過失致死罪判刑1年8月，檢方認為量刑過輕上訴，高院改判2年6月，最高院將涂男上訴駁回，全案確定。

跟女友吵架關你屁事　好心男關切反遭3人暴打

跟女友吵架關你屁事　好心男關切反遭3人暴打

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

情侶過年吃飯！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

情侶過年吃飯！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

男不滿被分手狂譙　她下樓制止慘遭痛毆

男不滿被分手狂譙　她下樓制止慘遭痛毆

關鍵字：

遠距離戀愛異地戀情侶交往

讀者迴響

熱門新聞

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2023「12星座」運勢排行！

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面