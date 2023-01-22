異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

▲分隔兩地的遠距離戀愛不容易，對戀人來說是一大考驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

遠距離戀愛對於感情是一大考驗，擔心彼此因為分隔兩地導致戀情無疾而終，要如何讓異地戀順利進行，不少網友分享自身經驗，有5大維繫方式更是掀起網友熱議，尤其是認為不常見面但要「保持聯絡」、「多充實自己」，勿將另一伴當作生活重心。

遠距離要如何維持戀愛熱度，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「遠距離戀愛」話題的網路聲量表現，觀察到排行TOP1是「保持溝通、聯絡」，有網友分享過往異國戀愛的經驗說，「我原本是個很愛冷戰的人，總想等見面才解決問題，但異國戀能見面的機會很少，有爭執一定要好好向對方溝通，不然會成為感情的致命傷」，不少人看了也紛紛表示贊同，當生活上遇到困難需要伴侶幫助，卻無法馬上出現在對方身邊時，可以透過保持良好的溝通與聯繫來給予情感上的支持與陪伴。

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▲網友討論熱烈的5大維持遠距離戀愛方法。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「充實自己的生活」也是維繫異地戀的好方法。有兩性專家發文提到，「遠距離戀愛首先要培養成熟獨立的人格」，要接受另一伴無法時常陪伴身邊的事實，能獨自面對生活及學會獨處，建議要能跳脫過往舒適圈，多方去探索自己的興趣或是參加進修的課程，重新分配過去與伴侶相處的時間，多花時間陪伴家人、朋友，豐富自己的生活，既能轉移伴侶不在身邊的空虛孤獨感，還能促使自我成長更增添戀愛中的個人魅力，吸引網友留言「推，正在進行中，保持自我生活，反而讓彼此產生一種距離美」、「有自己的生活步調，才能避免遠距離戀愛的不安全感」。

還有網友提到伴侶間建立共同的默契及目標也十分重要。像是「規劃共同未來、創造專屬互動模式」，都能讓彼此產生更深刻的連結，就有人指出「遠距離交往時，因對未來感到越不確定，容易使關係缺乏信任感，後來發現透過訂定共同目標，像是見面日期、一起旅遊的假期等，讓彼此有具體期待的事情，能有效安撫見不到面焦躁的情緒。」