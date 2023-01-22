想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

▲余男分手後心有不甘，要求米女歸還期間轉帳的錢。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

曾經是戀人，最後卻走到這一步！廣西平南一名男子為了與女友締結婚約，前後共贈送了約15萬元（人民幣，下同，約新台幣67萬元），最後2人分手，於是他將人告上法院，要求對方歸還這筆錢。當地法院審理後，駁回了男子的訴訟請求，全案仍可上訴。

綜合陸媒報導，余姓男子2019年11月與米姓女子開始交往，期間為了討好對方、締結婚約，於是前前後後共轉帳15萬餘元（約新台幣67萬元），不過2人2022年3月分手，余男心有不甘，於是將米女告上法院，要求對方歸還欠款。

對此，米女則表示，2人交往期間互有轉帳往來，余男轉帳的大部分款項，是屬於節日、假日時的贈與，有部分則是余男打了她巴掌，為了復合才轉帳討她歡心。

平南縣人民法院審理後則認為，余男2019年11月至2022年3月之間，轉帳多筆款項給米女，其中曾備註「老婆開心」、「老婆的精神損失費」、「寶貝，對不起」等內容，無法證明是以結婚為目的而特意贈與等附義務贈與的情況下，應該視為一般贈與，因此駁回了余男的訴訟請求。

對此，網友們則議論紛紛，不少人留言譴責，「都動手了還能和好」、「都打人了，配點錢不是應該的」、「判得好！幸好分得早，不然結婚了家暴少不了」、「都鬧到打人耳光了，為啥還要求和好。如果沒有鬧到分手的地步，為啥又要打耳光」、「別說15萬了，有的男的分手後幾千塊都要求還回去的。」