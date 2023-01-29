前男友嫉妒她另結新歡　冰箱掏出冷凍雞打到頭破血流

▲印尼一名女子與前男友爭吵後竟遭對方用冷凍雞砸頭，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼一名26歲女子與前男友分手後，仍不時受到對方騷擾。某天，對方再次到她工作的地點要求復合時，女子向他攤牌，表示自己已另結新歡，不料前男友居然氣得拿出一隻冷凍雞砸向她，導致她頭部重傷入院。

綜合外媒報導，這起事件在去年12月中旬發生於西爪哇勿加泗（Bekasi）一家販賣肉品的商店。當時，已和前男友分手多時的女子，再次在打工的店裡見到來鬧事的前男友，對方不僅當眾對她破口大罵，還拿出刀子威脅她。

幸好，女子成功控制住了局面，前男友隨後也騎機車離開。不料，2人數小時後卻再次在通訊軟體WhatsApp上吵了起來，於是前男友再次來到店內與她爭論，「我因為不想再與他糾纏，便告訴他我交了新男友，請他不要再來騷擾我，沒想到前男友居然大發雷霆，情緒瞬間失控」。

妒火中燒的男子隨後打開冰箱，拿出一隻冷凍雞往女子頭部砸去，導致她頭部受重擊後流血不止，最後只好送院救治，而前男友也在肇事後迅速逃離現場。女子表示，這已不是前男友第一次對她施暴，2人在交往期間，前男友就曾用安全帽打她，或是用水淋她，因此她才決定離開對方。