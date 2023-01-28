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一餐3萬元！寶貝金龍魚離奇失蹤　他急瘋下秒見2兒端出佳餚

▲寶貝金龍魚變成盤中佳餚，要價3萬元。（圖／翻攝臉書）

▲寶貝金龍魚變成盤中佳餚，要價3萬元。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼北蘇門答臘一名男子，平時小心呵護一條要價破新台幣3萬元的寵物金龍魚，日前卻發現魚缸裡的金龍魚不見了，急著在地上尋找寶貝的身影，這時卻看到兒子端出一大盤煎魚，細看竟然是他的寶貝金龍魚，當下傻眼至極，這簡單的一餐吃得他心痛。

綜合外電報導，北蘇門答臘該名男子納巴漢（Nizam Nabahan）平時喜歡飼養珍貴魚類，也非常寶貝一隻身價高達1500萬印尼盾（約新台幣3萬元）的金龍魚。

納巴漢18日突然看到魚缸裡少了一條魚，以為是寶貝金龍魚跳缸了，趕緊找來老婆一起在家中滿地尋找，直到就讀小學的2個兒子端著一盤「大菜」出來，他才知道大事不妙。

一隻大魚煎得「恰恰」，納巴漢細看後確認了那就是他的寶貝金龍魚，被2個孩子這麼一煎，他驚訝得不知如何反應。當下他非常生氣，但聽到孩子說前一天的煎魚很好吃，還想再吃，無知的童言聽在爸爸耳裡，為了不想讓孩子傷心，也不想讓太座痛心，只好說那隻魚要500萬印尼盾（約新台幣1萬元），全家最後吃下實際上超過3萬元的大餐。

納巴漢其實心裡在淌血，他飼養的3條金龍魚中，被兒子煎來吃的偏偏是他最愛的一隻。

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