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弟幫姊送喜帖摔倒「遭超速車輾斷頭」　驚悚影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

印度北方邦巴利亞區日前發生一起死亡車禍，拉馬尚卡騎乘自行車幫姊姊送喜帖，沒想到卻在行經附近一座清真寺時，遭一輛超速的汽車輾過，當場頭身分離慘死。相關影片在網路上傳開引發眾怒，巴利亞警方表示，後續將對死者進行屍檢，目前正在全力追緝肇事駕駛。

印度車禍，自行車騎士遭輾斷頭。（圖／翻攝自Twitter）

▲拉馬尚卡幫姊姊送喜帖，卻遭汽車輾斃。（圖／翻攝自Twitter）

根據印度《覺悟日報》報導，拉馬尚卡（Ramashankar Chaurasia）的姊姊預計在2月8日舉行婚禮，他1月24日騎乘自行車幫忙送喜帖，行經巴利亞區一座清真寺附近時，遭一輛超速的汽車輾過，當場頭身分離慘死。

事故過程全被附近的監視器拍下，只見拉馬尚卡原本緊靠路邊行駛，卻突然重心不穩翻倒，此時剛好有一輛白色汽車迎面而來，輾過倒在地上的拉馬尚卡，撞擊力道之大導致他當場身首異處，頭顱翻滾至路邊，現場留下大片血跡。

拉馬尚卡的家人接獲惡耗時正在忙著布置婚禮，沒想到人只是出門幫忙送喜帖，就遇上死劫，親友們都感到很難過。巴利亞警方表示，相關部門已經著手進行調查，後續將對死者進行屍檢，目前也正在全力追緝肇事駕駛。

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