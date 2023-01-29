弟幫姊送喜帖摔倒「遭超速車輾斷頭」　驚悚影片曝光

#बलिया:बलिया में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत,तेज रफ़्तार कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा,बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत,सड़क हादसे की सीसीटीवी आई सामने,उभांव थाना क्षेत्र के उभांव मस्ज़िद के समीप की घटना @balliapolice pic.twitter.com/iGNvkdGZm5— UPNowNews (@upnowlive) January 24, 2023
記者黃翊婷／綜合報導
印度北方邦巴利亞區日前發生一起死亡車禍，拉馬尚卡騎乘自行車幫姊姊送喜帖，沒想到卻在行經附近一座清真寺時，遭一輛超速的汽車輾過，當場頭身分離慘死。相關影片在網路上傳開引發眾怒，巴利亞警方表示，後續將對死者進行屍檢，目前正在全力追緝肇事駕駛。
▲拉馬尚卡幫姊姊送喜帖，卻遭汽車輾斃。（圖／翻攝自Twitter）
根據印度《覺悟日報》報導，拉馬尚卡（Ramashankar Chaurasia）的姊姊預計在2月8日舉行婚禮，他1月24日騎乘自行車幫忙送喜帖，行經巴利亞區一座清真寺附近時，遭一輛超速的汽車輾過，當場頭身分離慘死。
事故過程全被附近的監視器拍下，只見拉馬尚卡原本緊靠路邊行駛，卻突然重心不穩翻倒，此時剛好有一輛白色汽車迎面而來，輾過倒在地上的拉馬尚卡，撞擊力道之大導致他當場身首異處，頭顱翻滾至路邊，現場留下大片血跡。
拉馬尚卡的家人接獲惡耗時正在忙著布置婚禮，沒想到人只是出門幫忙送喜帖，就遇上死劫，親友們都感到很難過。巴利亞警方表示，相關部門已經著手進行調查，後續將對死者進行屍檢，目前也正在全力追緝肇事駕駛。
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