爽放完10天春假　一翻2月行事曆QQ了！「隔周休二日」全場崩潰

▲一想到放完年假就要補班，讓許多人不想面對。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆春節假期從20日開始，一連爽放10天，但一想到2月就開始鬱卒了，因為雖然有228連假，可第1、第3周的周六都要補班，讓2月直接變「隔周休二日」。有網友便在PTT的Gossiping板上哀號，「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天」，話題引發熱論，「補班超累」、「支持原PO，要連假就自己請啊！」

這位網友文中指出，2023年的行政機關補假日共有6天，包括1月7日、2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。儘管還在放年假，但想到連假一結束，馬上就要補班，讓許多人瞬間憂鬱了起來，原PO就直呼，「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天班。」

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▲有6個周六需要補班 。（圖／記者施怡妏繪製）

貼文一出，就有人也不願面對現實，「支持原PO，要連假就自己請啊！又不是每個人都需要連假」、「連假到處都塞，哪裡好？要連假的自己請假」、「推原PO，要連假就按需要自己排；政府公定，變成大家假期在一起，要出遊很擠」、「推你，要連休的就自己用特休去請啊！補班會讓想正常周休二日的被強迫拿一天假去請補班日休假，而無法另外安排。」

但也有一票網友表示，「連假比較好吧？返鄉出國都方便」、「連上六天班很正常吧？我一個月只休四天耶」、「在外地工作的就愛連假，怎？連假就是爽。」

據行政院人事行政總處公布的「2023年政府行政機關辦公日曆表」，接下來3天以上的連續假期還有和平紀念日（2/25-28，共4日）、兒童節及民族掃墓節（4/1-4/5，共5日）、端午節（6/22-25，共4日）、中秋節（9/29-10/1，共3日）、國慶日（10/7-10，共4日）。補班日則有2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。