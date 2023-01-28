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PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民破萬剩4000人氣炸灌爆FB

▲▼PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民萬人剩4000灌爆臉書粉專：氣死。（圖／翻攝PTT）

▲PTT鄉民28日凌晨被全面登出，要求填寫聯絡信箱。（圖／翻攝PTT）

記者鄒鎮宇／綜合報導

批踢踢實業坊(Ptt.cc)於28日凌晨為了讓使用者重新填寫聯絡信箱，確定用戶可聯繫，將所有用戶強制登出。對此，許多還沒填寫聯絡信箱的鄉民瞬間傻眼，填寫好認證信箱後又等待許久都收不到驗證信，氣得大罵「收不到信又一直斷線是怎樣啦，氣死」。

批踢踢實業坊28日凌晨在臉書發文表示，批踢踢在兩年前新增「聯絡信箱」功能，讓用戶重置密碼以取回帳號、收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息。然而，至今仍有許多使用者未填寫，或使用的信箱是學校或公司信箱，一旦畢業或離職，該信箱就被收回。

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批踢踢實業坊有鑑於此，一次性的邀請所有使用者填寫「聯絡信箱」，「若您先前已經填寫過了，將會需要您再次確認並填寫能夠長期持有的信箱」，若未填寫恐怕會失去帳號。

▲▼PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民萬人剩4000灌爆臉書粉專：氣死。（圖／翻攝PTT）

▲許多鄉民接收不到驗證信，線上人數大幅下降。（圖／翻攝PTT）

許多鄉民帳號被登出後，紛紛到PTT的臉書粉專留言，「根本收不到信啊~大哥」、「收不到信啦，一年多前明明設定過了，真是擾民」、「大過年連PTT認證也要排隊嗎」、「一樣收不到認證信...已經等了超過15分鐘了吧」、「第一次看到電子信箱速度比飛鴿傳書慢，廢」、「跳出網頁到信箱要收信，再跳回網頁要打認證碼就會斷線，然後又要重打信箱收信，有夠弱智的認證方式，是覺得用ptt的人還不夠少嗎？搞得超麻煩」。

也有人說，「收不到認證信，都21世紀了，寄認證信可以不要用撥接速度嗎？」「所以現在公告給誰看啦，再不寄信肥宅我真的要去睡了，鄉民們晚安」、「說有公告但根本就沒看過，莊孝維」。

記者實測，28日凌晨1時50分填妥信箱，至凌晨2時20分都未收到驗證信。此外，PTT在線人數也從過去至少5萬跌至3.4萬人，八卦版人數萬人降至3500多人。

各位使用者好，新年快樂！ 批踢踢在兩年前新增了“聯絡信箱”的功能， 該信箱可以用來重置密碼以取回帳號、 收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息。 然而至今仍有許多使用者尚未填寫“聯絡信箱”， 或是所填寫的信箱，為學校或公司信箱， ...

批踢踢實業坊(Ptt.cc) 發佈於 2023年1月27日 星期五
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