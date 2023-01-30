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同事分家產「2500萬+1間房」！她問「能退休嗎」　網羨慕：爽爽過

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲原PO同事分到2500萬家產後決定辭職。（示意圖／路透社）

實習記者林郁婷／綜合報導

財富自由的人生可說是每個人的夢想。一名女網友即表示，她在收假前收到同事傳來的訊息，稱自己過年後要離職，因為分家產拿到1間房與2500萬現金，讓她好奇「這樣在高雄就可退休嗎？」引發眾人熱議，不少人認為2500萬現金已足夠，未來日子可以過得簡單又舒服。

原PO在PTTWomenTalk板以「朋友過年期間分完財產 離職了？」為題發文，表示連假最後一天，收到同事傳LINE告知，過年期間分到家裡財產，現在要離職了，她以為是開玩笑，沒想到同事認真地說是真的，於是連忙問分到多少，「同事說分到1間房+2500萬現金」，她除了震驚之外也好奇問，「1間房+2500萬現金，在高雄就可退休嗎？」

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貼文引起網友熱議，網友紛紛表示可以，「可以啊！乖乖定存儲蓄險就好了」、「一堆人可能一輩子都賺不到這些錢」、「買房當職業房東就好」、「一輩子賺不到2500+房」、「吃利息就算1%啦，一年約24萬，一個月2萬高雄很好過了」。

也有人建議若是同事年紀還輕的話，可以找份輕鬆工作，「我去年分一間房加3000萬，現在就隨便找個爽缺而已」、「先爽玩個一年，又不是不能再找工作，隨便找個38k低薪爽缺混日子」、「如果繼續工作，不會找壓力大，就做輕鬆一點打發時間，還穩定有錢領的工作」。

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