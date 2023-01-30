吃洋芋片「習慣用手還是筷子」？　網揭最大好處：全被我影響

▲你會用筷子吃洋芋片嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人看電視或追劇時，都喜歡邊看邊吃零食。近日，就有網友表示，自己吃洋芋片習慣用手拿，但身邊卻有朋友是用「筷子」，讓他覺得非常獨特，好奇發問：「用筷子吃洋芋片很奇怪嗎？」結果引起討論，更有人點出用筷子的好處。

原PO在PTT八卦板指出，之前吃洋芋片都直接用手拿著吃，但朋友卻和他不一樣，習慣用筷子吃，「說這樣手不會髒，我還笑他哪有人用筷子吃的。」後來他卻意外發現，邊用電腦邊吃東西時，確實是用筷子夾洋芋片更方便，也不會用髒鍵盤，因此他好奇詢問：「用筷子吃洋芋片會很奇怪嗎？有沒有八卦？」

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貼文曝光後，網友的看法分成兩派，有人認為直接吃比較方便，「直接倒嘴裡」、「怪胎吧，直接倒嘴吃不就好了」、「看電視用筷子吃，要用眼睛確認不方便」；但也有人指出，用筷子才不會弄髒手，「不會啊，用手抓的人才怪」、「手會油就不爽，能用筷子就用筷子」、「看電視或滑手機時很好用，不會沾的手都是油跟調味料」、「超爽的好不好，大學室友和男友室友全部被我影響」。

另外，還有不少網友表示，除了洋芋片，還會用筷子吃薯條、炸雞等，「我也是，還有用筷子吃漢堡」、「我連薯條也拿筷子，就不想碰」、「筷子萬用好嗎…我吃薯條炸雞也用筷子」、「我吃雞排也是用筷子，先把雞排倒在盤子上」。