日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

▲有網友表示，日圓貶值但大創百貨並未調降價格，引起眾人熱議。（圖／記者邱顯燁攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

日本的大創百貨在台灣以百圓商品聞名，不過有網友發現，日圓匯率明明掉到0.23，但大創百貨仍舊賣49元，讓他不明白漲價邏輯是什麼。對此，不少網友感嘆台灣人被當盤子，買什麼都貴，也有人點出大創不降價的真實原因。

一名網友在PTT八卦板以「大創賣49是什麼意思」為題發文，表示過去日幣匯率0.33，大創的東西賣39元還算正常，但現在匯率0.23，大創商品沒有跌價，東西反而賣49元，到底是什麼邏輯？好奇是什麼原因讓大創變貴。

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貼文引起眾人熱議，不少人感嘆就是把台灣人當盤子，「經濟學：來台灣就是加價賣」、「早就不逛大創了，小北、光南更好買」、「結果越開越多間」、「日貨一堆還在去年底漲台幣售價的，台灣NO.1」、「台灣人有錢，便宜還會被嫌太便宜不敢買」、「唐吉東西都日幣當台幣賣，只能逛逛」。

也有網友歸咎漲價原因是台灣房價，「你要不要看房價漲多少，你買的是店租，懂？」、「台灣房租逐年上漲的關係」、「幫忙付房東租金的概念」。

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