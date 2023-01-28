陸春節國內旅遊人次破3億　已恢復至疫情前88%

▲陸春節旅遊回溫。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸文化和旅遊部數據顯示，今年春節假期全國國內旅遊出遊3.08億人次，年增23.1%，已恢復至2019年同期的88.6%。旅遊收入方面，今年實現3758.43億元人民幣，年增30%，已恢復至2019年同期的73.1%。

大陸文旅部表示，在落實好安全生產和疫情防控要求前提下，今年春節有10739家A級旅遊景區正常開放，佔全國A級旅遊景區總數的73.5%。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，佔全國A級旅遊景區總數的9%，其中62家5A級旅遊景區實行免票。

大陸文旅部指出，各地舉辦豐富多樣的文化和旅遊活動，受到當地民眾和遊客歡迎，上海以「樂嗨過大年，皆得你所願」為主題，推出豐富年味大餐，包括十大主題近500項新春文旅活動；山西11市舉辦七大類650餘項活動，合力打響「歡樂中國年，地道山西味」品牌；海南三亞推出遊艇旅遊、水上旅遊、低空旅遊、鄉村旅遊等特色旅遊產品和旅遊線路，組織開展新春集市、國潮園遊會等活動。

大陸文旅部提到，多地聚焦「不夜城」特色，激發夜間消費活力，據數據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。