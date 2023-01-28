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連假倒數2天！國道重點壅塞路段曝光　避開塞車看這裡

▲▼高公局預估初七（1/28）重點壅塞路段。（圖／高公局）

▲高公局預估初七（1/28）重點壅塞路段。（圖／高公局）

記者林育綾／台北報導

春節連續假期邁入倒數第2天，高公局預估今（28）日交通量為平日的1.1倍，而北向交通量為平日1.3倍，預測今仍有國1、國3、國5等重點壅塞路段，建議北向儘量於上午時段出發，南向於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，昨（27）日全日交通量為 119.3百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.3倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於晚間12點逐漸紓解外，其餘路段於晚間8點後大致順暢。至於今日凌晨0-5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2倍；預估今日交通量為100百萬車公里。

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目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為13.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括：15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼高公局預估初七（1/28）重點壅塞路段。（圖／高公局）

▲高公局建議北向用路人儘量於上午時段出發。（圖／高公局）

預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61，替代國1與國3；台 9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▼高公局公布初七（1/28）疏運措施。（圖／高公局）

▲▼高公局預估初七（1/28）重點壅塞路段。（圖／高公局）

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