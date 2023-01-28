國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網友27日發布影片稱，自己1月25日乘坐國航CA8524航班，從陝西西安飛往浙江溫州，飛機在高空中遭遇劇烈顛簸，客艙內發出陣陣尖叫，此事登上微博熱搜。27日下午，中國國際航空公司回應，經調查，該航班在飛行過程中受氣流影響出現短時顛簸，航班最終正常降落，無人員受傷。

據《南方都市報》報導，1月27日，一段航班在高空中劇烈顛簸的影片引發關注。據影片拍攝者表示，1月25日13時許，其在從陝西西安飛往浙江溫州的國航CA8524航班上，飛機在高空中劇烈顛簸。客艙內發出陣陣尖叫，機組人員不斷安撫乘客。

▲航班顛簸下墜乘客拍片防不測。（圖／翻攝自影片）

拍攝者回憶，當時飛機下墜了一段時間，機翼一直在晃動，自己非常害怕，用手機錄了一段影片，以防不測，飛機最後平安落地。

1月27日，中國國際航空公司就此事回應稱，1月25日國航CA8524航班（西安-溫州）飛行中出現顛簸的情況在網路上受到較高關注，國航對此高度重視，迅速開展調查。經調查，該航班在飛行過程中受氣流影響出現短時顛簸，機組和乘務組迅速按程序妥善處置，得到旅客積極配合，航班正常降落溫州龍灣機場，無人員受傷。國航將一如既往地做好安全運行和服務工作，感謝廣大旅客對國航的關心和支持。