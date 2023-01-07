春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

▲春節期間上海班機增班。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，小三通春節專案今起航，限金馬居民和陸配，不開放台商中轉，不少台商得花2到3倍價格搶機票，甚至有人回不了家，不過中國放寬兩岸4管制航點限制，其中上海航點春節前後增至每周約30班，目前訂位約6到7成。華航表示，因應過年旅運需求，第一季將增班逾3成。長榮則表示航班數將滾動式調整。

目前兩岸往返僅有北京、上海、成都和廈門4個管制直航點，每周29個航班，供不應求下讓春節機票大漲2到3倍，熱門時段甚至一票難求，根據今(1/7)實測，若小年夜從上海返台，收假前飛回上海，各家航空公司票價約3萬多到5萬多不等。

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中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台商日前反映，上海往返台灣機票要5到6萬元，甚至部分時間代買不到機票，最後被迫買上海先飛泰國或香港轉機飛台灣機票，都比上海回台灣直達班機機票還便宜，小三通專案雖然啟航，但根本是殘廢版小三通，台商無法透過該模式回台灣，政府應給台商多一條返鄉的路，要求開放小三通只是希望讓台灣人多一條回家的路。

據悉，因兩岸航班受限管制航點有航班上限，過往班次有限下，上海供給緊繃，因應春節需求，中國鬆綁4管制航點限制，不過僅有上海航班明顯增班，北京和成都需求不如上海，每周約3到5班，廈門每周接近20班，上海航班則大幅增班。

對此，民航局表示，主要是上海浦東變化比較大。之前中方限制每週只能入境7班，放寬之後，節前兩周到節後兩周，增至每周平均約30班。北京和廈門變化不大。訂位率部分，節前兩周返台，訂位率約在7成，節後兩周往中國，訂位率約6成。

▲華航第一季將增班超過3成。（圖／桃機提供）

華航則表示，華航兩岸航線目前飛航北京、上海（浦東）、成都及廈門等航點，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班；北京飛往桃園航線為每周1班；成都及廈門飛往桃園航線每周則提供2班服務，另有每周1班廈門飛往高雄航線服務南部鄉親。目前北京、上海（浦東）、成都及廈門返台仍有機位，華航將持續關注邊境管制政策，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站。

華航也指出，華航準備好迎接農曆春節旅遊旺季，因應過年旅運需求，各地區航線均規劃增班，總計第一季再增班3成以上，強化航網規模，提供旅客最綿密的航班選擇。

長榮航空則表示，長榮/立榮航空飛航之北京、上海、廈門、成都，於春節旺季區間整體訂位率皆已超過8成，航班數量將依相關主管機關規範及市場需求和人力規劃做滾動式調整。