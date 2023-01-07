　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

▲▼桃園機場。（圖／桃機）

▲春節期間上海班機增班。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，小三通春節專案今起航，限金馬居民和陸配，不開放台商中轉，不少台商得花2到3倍價格搶機票，甚至有人回不了家，不過中國放寬兩岸4管制航點限制，其中上海航點春節前後增至每周約30班，目前訂位約6到7成。華航表示，因應過年旅運需求，第一季將增班逾3成。長榮則表示航班數將滾動式調整。

目前兩岸往返僅有北京、上海、成都和廈門4個管制直航點，每周29個航班，供不應求下讓春節機票大漲2到3倍，熱門時段甚至一票難求，根據今(1/7)實測，若小年夜從上海返台，收假前飛回上海，各家航空公司票價約3萬多到5萬多不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台商日前反映，上海往返台灣機票要5到6萬元，甚至部分時間代買不到機票，最後被迫買上海先飛泰國或香港轉機飛台灣機票，都比上海回台灣直達班機機票還便宜，小三通專案雖然啟航，但根本是殘廢版小三通，台商無法透過該模式回台灣，政府應給台商多一條返鄉的路，要求開放小三通只是希望讓台灣人多一條回家的路。

據悉，因兩岸航班受限管制航點有航班上限，過往班次有限下，上海供給緊繃，因應春節需求，中國鬆綁4管制航點限制，不過僅有上海航班明顯增班，北京和成都需求不如上海，每周約3到5班，廈門每周接近20班，上海航班則大幅增班。

對此，民航局表示，主要是上海浦東變化比較大。之前中方限制每週只能入境7班，放寬之後，節前兩周到節後兩周，增至每周平均約30班。北京和廈門變化不大。訂位率部分，節前兩周返台，訂位率約在7成，節後兩周往中國，訂位率約6成。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲華航第一季將增班超過3成。（圖／桃機提供）

華航則表示，華航兩岸航線目前飛航北京、上海（浦東）、成都及廈門等航點，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班；北京飛往桃園航線為每周1班；成都及廈門飛往桃園航線每周則提供2班服務，另有每周1班廈門飛往高雄航線服務南部鄉親。目前北京、上海（浦東）、成都及廈門返台仍有機位，華航將持續關注邊境管制政策，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站。

華航也指出，華航準備好迎接農曆春節旅遊旺季，因應過年旅運需求，各地區航線均規劃增班，總計第一季再增班3成以上，強化航網規模，提供旅客最綿密的航班選擇。

長榮航空則表示，長榮/立榮航空飛航之北京、上海、廈門、成都，於春節旺季區間整體訂位率皆已超過8成，航班數量將依相關主管機關規範及市場需求和人力規劃做滾動式調整。

ET快訊
免跑一趟！健保卡遺失「手機可申辦」　流程一次看
2年來首見腸病毒重症　5個月大女嬰無呼吸心跳
快訊／B女公開大肚孕照：是雙胞胎！　為廖科溢墮胎了
快訊／高嘉瑜道歉了！　講這4字讓黨內炸鍋　
快訊／蕭景田到法院快篩確診！　交保金提高至1500萬
台灣產婦死亡率「創20年新高」！　出現恐怖交叉
年薪千萬CEO外遇生子　婆婆下令「全家瞞她10年」
台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中

花蓮春節返鄉專車啓航！實名制往返共4列　1／8起發放乘車證

春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

《WE ARE》明晚北流開錄！文總公布舞台　動畫「肉球兔」拜年

不用跑一趟！健保卡遺失、損毀「手機可補發」　申辦流程一次看

蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」吃一口臉綠了！嘉義人怒：小心安全

管中閔下台前回馬槍！盼「政治干擾與壓迫」在大學校園絕跡

台灣孕產婦死亡率「創20年新高」！比大陸一線城市多10倍　醫點出關鍵

「X女人搶我兒子」！台南名門婆婆「婚禮與媳扭打」…後果超悲慘

台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

2年來首見腸病毒重症！5個月大女嬰無呼吸心跳「染D68型」加護搶救中

花蓮春節返鄉專車啓航！實名制往返共4列　1／8起發放乘車證

春節返鄉機票難求！上海增班「每周約30班」　最新訂位數出爐

《WE ARE》明晚北流開錄！文總公布舞台　動畫「肉球兔」拜年

不用跑一趟！健保卡遺失、損毀「手機可補發」　申辦流程一次看

蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」吃一口臉綠了！嘉義人怒：小心安全

管中閔下台前回馬槍！盼「政治干擾與壓迫」在大學校園絕跡

台灣孕產婦死亡率「創20年新高」！比大陸一線城市多10倍　醫點出關鍵

「X女人搶我兒子」！台南名門婆婆「婚禮與媳扭打」…後果超悲慘

台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

忙著滾床！19歲妹和前任開房激戰　7個月孩子獨留車上窒息亡

吃肯德基「尖銳異物卡喉狂吐血」！　她控業者冷處理：一輩子拒吃

男無照騎車又拒測遭罰11萬　桃園分署三度扣押存款...全額繳清

人體脂肪「白色→米色」瘦更快！3方式能增加：吃辣椒也行

雲林元長、台西2雞場確診H5N1禽流感　緊急撲殺1.6萬隻黑羽土雞

曾重傷截肢！2腳歐告「跑步不輸正常狗」　堅強燦笑只盼一個家

台南美景躍上國際版面　韓國SBS電視台介紹EPEX訪台南特輯　

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

華航遭網路勒贖！公司：啟動應變措施、航班營運正常

屏東南榮國中屏東演藝廳藝術公演　台下觀眾鼓掌叫好

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

生活熱門新聞

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

網指新竹球場是弊案　林智群開嗆

補班日越晚越冷探11℃　下周日「強冷空氣」來襲溫驟降

搶到7-11福袋「一拆開」悲劇了：沒做功課

更多熱門

相關新聞

地表人類最大遷徙模式回歸 為期40天超20億人春運啟動

地表人類最大遷徙模式回歸 為期40天超20億人春運啟動

被稱為「地表人類最大遷徙」的大陸春運（春節運輸）今（7）日正式啟動，在外求學、打工的民眾可以開搶除夕當天及春節前後的火車票。受疫情影響，大陸春運已停滯3年，規模劇減，不過，在中央放寬防疫規定，「乙類乙管」正名後的首個春運，官方預計客流總量將超20億人次，恢復到以往規模，部分歸鄉之途將再現「一票難求」的情況。

員工提4訴求！爭年終3個月「擬春節不出勤」　長勤：將提良好方案

員工提4訴求！爭年終3個月「擬春節不出勤」　長勤：將提良好方案

關鍵字：

春節航班兩岸機票增班訂位

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面