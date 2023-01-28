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法國印太戰略挨批不清晰　國會呼籲「納台抗中」

▲法國國民議會，法國下議院，法國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國國民議會（下議院）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電

法國參議院27日公布印太地區戰略報告，質疑法國的印太戰略不夠清晰，且多為「宣示性」內容。報告中30多次提及台灣，指法國應堅定面對中國霸權，不該迴避台灣，要進一步納入台灣。

一年之初，印太國家戰略校準，日、韓、美、加等國近日積極互動，面對中國日增的武力威脅。身為印太國家的法國在區域中有多個屬地與160萬公民，近年來多次於戰略報告中提及印太布局與台海現狀。

法國參議院外交暨國防委員會25日審查通過「法國印太戰略諮詢小組」提交的133頁報告，內容分析法國印太地區戰略佈局，更30多次提及台灣；議員擔心，面對中國對許多專屬經濟區日趨嚴重施壓，法國戰略缺乏「清晰度」。

參議院27日在官網公布全名為「印太地區的法國戰略：從野心到事實」報告，由共和黨籍參議員貝漢（Cedric Perrin）、社會黨議員德瑪（Rachid Temal）撰寫，共和黨議員索里（Hugues Saury）、民主聯盟議員勒奈（Jacques Le Nay）、復興黨議員卡托蘭（André Gattolin）、獨立民主聯盟議員葛利歐（Joël Guerriau）共同參與。

報告指出，法國的印太地區範圍橫跨西至亞丁灣、東至南美洲與南極洲交界，共駐軍約8000人，其中一半部署在中東阿拉伯海周邊地區，另一半分散在印太各法屬領地上。參議員建議，應重新切分區域才能聚焦軍力，以「進一步納入西太平洋、台灣與拉丁美洲」。

依建議劃分，台灣座落在「中印太地區」。報告寫到，這區的世界第5大經濟體東南亞國協（ASEAN）渴望自由貿易與印度洋穩定，「而對穩定的擔憂，最直接即來自於法國戰略中的忽略點：台灣。」

報告強調，「不該迴避台灣問題」，儘管行政權如法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）所言，「讓台灣在外交溝通中消失」，但「參議院2021年5月6日通過決議案提議，根據憲法34-1條，支持台灣參與多個國際組織推進安全與環保的工作。參議員透過議案投票表達對納入台灣的決心，這將有助於國際社會」。

議員指出，法國去年的全國戰略報告提及「台海現狀」；法國也多次以多邊、雙邊與單邊形式重申，反對任何片面以武力改變台海現狀的舉動，並呼籲加強與台灣在環保等議題的合作。

報告有不少篇幅分析法國在印太地區的戰力，包括軍事基地、人員、船艦、戰鬥機的數量、型號與部署。然而結論認為，由於老舊或配置不夠，法國運輸、監控的能力均不足，「有時印太強權要經過法國專屬經濟區時，法國軍力卻無法在場，或無法應付同時發生的緊急情況」。

議員在內容中指，儘管自2018年，法國就展開外交積極主義、2020年任命印太大使，多次部署印太軍事任務，不過法國戰略仍是「非常宣示性的」。

貝漢和德瑪擔憂指出，這目標值得讚許，但多只靠「軟實力」，未詳述達成的方法、人力與財政安排。由於行動或目標需要資源，無法保證其延續性。

法國目前採取介於美國和中國之間的「第三路線」策略，但議員質疑，有鑒於印太地區的廣袤與複雜利益，「對區域夥伴而言，法國戰略不會失去清晰性嗎？不會因為多重途徑而弱化嗎？」

議員擔心，這樣的論述可能會對部分夥伴帶來反效果，「他們會認為法國立場模糊，尤其是野心與真正的力量不相符，最終可信度與策略都會是問題」。

議員指出中國是貿易夥伴與競爭者，也是越來越具攻擊性的體制敵手。報告建議呼籲：「面對中國共產黨的霸權企圖，法國應確認其堅定與務實立場。應強調中國遵守國際法的重要性，並尋求領土爭議的規範。法國戰略應考量中國的立場、計畫，及中國自詡為世界第一強權的企圖。」

 
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