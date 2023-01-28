丈夫載女管家買菜狂誇「弟弟厲害妹妹開心」　正宮一查氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名人妻發現許姓丈夫多次開車載王姓女管家外出買菜，心中起疑，調出車子的行車記錄器檢查，赫然發現兩人的曖昧對話，包括「跟你的弟弟一樣厲害」、「妹妹看到你很開心」等等，憤而決定提告求償60萬元。雖然王女堅持自己是清白的，但還是被台南地院法官裁定應賠償許妻10萬元，全案仍可上訴。

▲許妻發現丈夫和王女在車上的對話十分露骨煽情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

許妻在判決書中主張，和丈夫結婚51年，育有3名子女都已經成年，原本生活幸福美滿，沒想到2021年間丈夫結識王女，雙方開始糾纏不清，丈夫經常開車載王女出遊、約會，自2021年10月至12月止，總計發生25次性關係。

許妻表示，丈夫的行車記錄器錄到一些曖昧對話，王女先是稱讚丈夫「你真的很厲害，跟你的弟弟一樣厲害」，丈夫則回答「妳來了弟弟都很高興呢」，王女接著說「真的喔！妹妹也是一樣，妹妹看到你很開心」；對話中的弟弟、妹妹應該是指男女性器官，她實在忍無可忍，也多次為此與丈夫吵架，加上王女曾答應不再往來卻又違背承諾，這才決定提告求償60萬元。

對於上述指控，王女抗辯，2021年9月至12月受僱在許家幫忙做家務，許男多次開車載她去採買食材，兩人平日相處融洽、無話不談，「我們都已經超過60歲，社會百態早已司空見慣，生冷不忌。許男愛幽默耍利嘴、嘴賤，愛這些便宜，自以為是，我為了工作融洽，勉為配合，在車上聊天取樂，是許男主動的。」沒想到車上開玩笑的對話遭到誤會，自己更是無故陷入妨害家庭官司，實在冤枉，也難以接受。

台南地院法官認為，許男與王女對話所稱的弟弟、妹妹是指男女性器官，對話露骨充滿性暗示，但從錄音譯文中也可以知道，許男當時正在開車，不可能與王女發生性行為，行車記錄器只能證明兩人有過性暗示的情色對話，不能證明他們曾發生性行為。

法官接著說，許男與王女的對話內容有調情、性行為等情節描述，王女也承認和許男多次對話都是露骨煽情的，以一般正常男女社交標準觀之，確實已經超過正常男女友人之間的關係，加上王女是有相當智識程度的成年人，應該懂得避嫌，卻還是和已婚的許男進行情色對話，最終不採信她的說詞，裁定應賠償許妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。