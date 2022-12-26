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社會 社會焦點 保障人權

他被控性侵友人女友　嚇到「提褲跑」1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子今年6月間前往台南拜訪朋友，並與朋友、朋友的女友A等人一起到超商喝酒，期間他與A女牽手走至公園親熱，結果被朋友當場撞見，嚇得趕快「提褲就跑」，事後還挨告性侵。不過，由於A女的證詞前後共有4處不一致的地方，而且有違常情，最終台南地院法官判林男無罪，全案仍可上訴。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲A女聲稱險些遭到林男性侵，證詞卻前後不一。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

檢方主張，林男與A女、A女男友是普通友人，今年6月17日他搭乘火車前往台南拜訪他們，同日晚間3人約上其他朋友到超商喝酒聊天，一群人一直喝到隔日凌晨1時許，他竟趁著A女要去公園找另一名女性友人時，強行將人按倒在遊樂設施上，企圖性侵，後來因為被A女男友撞見喝止，才停手作罷。

對此，林男表示，確實曾和大家一起去超商喝酒，也曾和A女一同走到公園，當時兩人在遊樂設施平台上打算發生性行為，但他還沒「正式開始」就被抓包，整個過程他都有徵得女方同意，絕無強制性交未遂、強制猥褻等行為。

台南地院法官認為，A女在接受警詢、偵訊以及本院審理時，說詞前後不一多達4處，包含對案發時酒醉程度敘述全然迥異；和林男一起去公園的原因，一下子說是要去找朋友，一下子又說忘記了；如何上去溜滑梯，她聲稱自己是被扯上去的，後來又改口否認；對於男友到底有沒有聽到她拒絕的話語，也是3度改口。

法官表示，這起事件過程單純、歷時非長，A女對於親身經歷的陳述，怎麼會有這麼多不一致之處，況且從監視器錄影畫面看來，她和林男前往公園的途中，曾做出牽手、緊靠等行為，全程並沒有明顯的掙脫動作，因而不採信她的說詞。

法官接著說，A女對於案件證述有諸多疑點，而且證述內容皆有違常情，加上其他補強證據仍不足以證明有犯罪事實，最終裁定林男無罪，全案仍可上訴。

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