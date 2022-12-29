逼小五女童摩鐵洗鴛鴦浴　他瞎扯遭仙人跳！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

姜姓男子（50歲）去年10月間在台南某超商搭訕同社區的住戶A女，他明知對方才小學五年級（10歲），仍將人帶到摩鐵撫摸胸部、下體，還逼迫一起洗鴛鴦浴，猥褻得逞。姜男事後挨告，卻反控自己遭到仙人跳，但台南地院法官不採信，最終依強制猥褻罪判處4年2個月有期徒刑。

▲姜男把A女帶到摩鐵猥褻，還逼迫一起洗澡。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，姜男去年10月31日凌晨在社區附近的超商遇見A女，主動上前搭訕，還購買商品贈送給對方，獲取信任，接著互相加LINE好友，並在同日凌晨1時許、晚間7時許先後2次約A女出去玩，開車載著她去大賣場、選物販賣機商店及夜市吃喝玩樂。

姜男明知A女當時就讀小學五年級，卻以按摩為名義，在同一天第3次邀請對方出門，當時已經是深夜11時許，他開車前往摩鐵，並在違反女方的意願之下，強行撫摸背部、臀部、胸部以及下體等部位，甚至逼迫一起到浴室泡澡，猥褻得逞。

A女的父親事後得知女兒和姜男深夜外出，急忙向同社區的社工人員尋求協助，經社工詢問，這起事件才曝光。

對於上述情節，姜男坦承的確有搭訕A女，也有帶對方出去玩，但絕對沒有做出任何強制猥褻的行為，事發當天他確實開車去過摩鐵，不過，是和陳姓女子一同前往，不是A女，隔天回到社區看到A女在外面徘徊，才把人叫上車詢問原因，接著就把A女送回家了。

但經過檢警調查，A女對摩鐵的房間擺設描述詳細，兩人的手機網路連接訊號在摩鐵附近也有高度重合，加上姜男關於是否早已知情A女未滿14歲一事，前後說詞不一，因此他的證詞並未被台南地院法官採信。

法官表示，姜男已經是年滿50歲的成年人，仍為了滿足一己私慾，透過購物、遊玩等手段誘使A女放鬆警戒，猥褻得逞，事後又以「想幫助犯錯的青少年」、「長輩的行為」、「對小孩很好」等說詞推卸責任，甚至將女方家人要求賠償的行為惡意曲解為「仙人跳」，還要求與本案無關的陳女證明事發當日行蹤，種種行為都顯示他毫無悔意，犯後態度惡劣，最終依強制猥褻罪判處4年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。