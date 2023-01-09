逆轉！台南正副議長賄選案　楊志強遭羈押禁見理由曝光

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，檢察官聲押圓山國際開發董事長楊志強被台南地院以罪證不足請回，檢察官補強證據抗告成功，台南高分院撤銷一審原裁定發還台南地院審理，台南地院9日上午召開羈押庭，下午4時許裁定楊志強予以羈押禁見、禁止通信。

▲台南地院行政庭長劉秀君說明楊志強裁定羈押禁見的理由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲圓山國際開發董事長楊志強，被台南地院裁定羈押並禁止接見、通信。

台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，其中涉案人楊志強，被檢方搜出800萬現金，辦案人員懷疑與賄選案有關，1月4日以楊志強涉嫌賄選，且有串證、逃亡之虞，向台南地院聲請羈押禁見，但法官審理後以罪證不足將他請回。台南地檢署檢察官在補強證據後提出抗告，台南高分院二審撤銷一審原裁定，發回台南地院審理。

台南地院行政庭長劉秀君指出，台南地檢署就正副議長賄選案之被告楊志強聲請羈押案，經法官審理後諭知准予羈押，並禁止接見通信，理由如下：

法官認為被告雖否認涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，然檢察官羈押聲請書所載之事實及相關證物可資佐證，故本案已有具體事證，足使一般人相信，被告就這次正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法共同於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求罪，且嫌疑重大，被告自身供述前後不同，與證人證述及其他被告供述亦有歧異，故不能排除被告與其他共犯、證人間相互連聯繫串供之風險，有事實足認有串證、滅證之虞，而有羈押並禁止接見、通信之必要，故裁定准予羈押，併禁止接見通信。