台南正副議長賄選案　檢方今晨再聲押3人

記者黃翊婷／綜合報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，台南市區漁會理事長林士傑昨日（6日）被拘提到案，檢方又接連傳喚前副議長李文俊、市議員黃麗招到案，並在今日（7日）凌晨2時許向台南地院聲請羈押包含林士傑在內等3人。

▲檢方今晨再向法院聲押3人。圖為台南地院。（資料照／記者林悅攝）

針對台南正副議長賄選案，專案小組檢察官3日指揮檢警調憲等單位122人，持搜索票兵分26路搜索台南市議會正、副議長、李文俊等4名市議員住處或服務處及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高梅仙及林士傑等住處，當日除了林士傑未到案之外，其餘涉案人均被帶回偵訊。

專案小組5日補強證據後，再次傳喚之前經訊問後交保的市議員李鎮國、其妻高梅仙以及相關涉案人黃怡萍等3人，訊問後認為黃怡萍涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，且供述前後不一且避重就輕，有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後立即向台南地院聲押禁見，並在7日凌晨獲准。

而被檢方列為重要關鍵人的台南市區漁會理事長林士傑，躲了2天之後，才在6日上午10時被拘提到案。檢方隨後再傳喚李文俊、黃麗招到案說明，經過漏夜偵訊，認為3人共同涉犯《公職人員選罷法》的行賄罪以及妨害投票自由罪，且犯嫌重大，李、黃2人有滅證及串供之虞，林則有逃亡及串共之虞，因此在今日凌晨向台南地院聲請將3人羈押禁見。