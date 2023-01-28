初七凍番薯！清晨6.5℃最冷時間曝　吹10級強風

▲今早冰凍番薯。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流發威，大年初七「冰凍番薯」再現，另防10強陣風！中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的6.5度。氣象專家吳德榮提醒，今天冷空氣最強，周日、下周一清晨平地最低氣溫仍在6度左右。

氣象局對全台發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今日寒流最強。（圖／氣象局）

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今天寒流影響，天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生機率，白天北台灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方也比周五低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

氣象局指出，水氣減少，除了基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴；北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪的機會，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑現象。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，夜間在輻射冷卻加持下，周日、下周一清晨平地最低氣溫仍在6度左右；今日冷空氣最強，各地區平地氣溫：北部7至12度，中部7至18度，南部7至23度，東部8至20度。



吳德榮說，下周一起至下周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，逐日清晨局部平地仍有6至9度的低溫；下周四另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定；下周五冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。