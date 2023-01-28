大埔鄉公所攜手鄉民代表會　捐贈衛生所心電圖設備

▲大埔鄉衛生所獲贈智慧心電圖照護偏鄉鄉親 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大埔鄉鄉長吳明勲有感大埔衛生所長期照顧偏鄉居民健康，結合大埔鄉公所與大埔鄉民代表會的力量，共同捐贈智慧心電圖設備，捐贈儀式在大埔衛生所舉行，為日後的健康篩檢再添一件實用新設備。

嘉義縣複合式健康篩檢定期在各鄉鎮巡迴，提供40餘項檢查，讓民眾可以就近方便的進行健康篩檢，尤其居住在城市外的鄉親，皆能藉由健康篩建定期檢視自身健康狀況，無須出遠門就可照顧自己。篩檢項目包含心房顫動篩檢，運用智慧型心電圖設備，民眾無須脫衣服，只要透過手掌連結設備檢查30秒即可完成，檢查效率高，鄉長吳明勲有感衛生所對鄉親的照護及智慧科技帶來的便利，主動表示捐贈智慧心電圖設備1部，日後該設備將設置於大埔衛生所，隨時能為大埔鄉親服務。

衛生局長趙紋華表示，感謝鄉長重視鄉親健康，健康篩檢是預防疾病最好的方式，早期發現就能早期治療，近年結合智慧科技儀器，提供心房顫動檢查達到精準防治，原本智慧心電圖設備會隨著巡迴醫療車輪流在嘉義縣各鄉鎮服務，現捐贈的這組設備將固定留在大埔，為鄉親提供篩檢服務。

大埔衛生所陳永儒主任說，目前已開始規劃到各關懷據點、行動不便的長輩中，為鄉親居家檢測，發現異常即可早期轉介治療，提供更貼近鄉親的服務，落實行動醫療3.0，智慧科技早期檢測。