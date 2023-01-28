俄羅斯與白俄可能參加「杭州亞運」　中國奧會：反對體育政治化

▲俄羅斯與白俄羅斯可能參加杭州亞運。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

「國際奧會」日前發布聲明表示，將為俄羅斯、白俄羅斯個人運動員在嚴格限定條件下以「中立身份」回歸國際賽場尋求途徑。「亞洲奧會」也發表聲明稱，將為符合條件的兩國運動員參加亞洲賽事，包括亞運會創造機會。中國奧會27日也對俄羅斯與白俄羅斯運動員參加杭州亞運，做出最新的回應。

中國奧會回應「國際奧會」的聲明表示，中國奧委會主張全世界運動員都應享有平等的參賽權利，運動員是否參賽應由體育表現決定，而不應受到政治、戰爭等因素的干擾。中方一貫秉持體育政治中立原則，反對體育政治化。

中國奧會說，「我們認為體育應該成為團結世界的橋樑紐帶，而不是相反，面對諸多困難挑戰，國際奧委會堅持政治中立原則，堅持以運動員為中心，努力保障每一位運動員的利益，我們對此表示讚賞。」

中國奧會回應「亞洲奧會」的聲明表示，中國奧委會將積極響應和支持國際奧委會和亞奧理事會的倡議和決定，願為包括符合條件的俄羅斯和白俄羅斯運動員在內的所有運動員搭建良好參賽平台，共同捍衛奧林匹克價值觀，維護國際奧林匹克大家庭團結。

中國奧會說，關於兩國運動員參加杭州亞運會的具體方案等，國際奧委會、亞奧理事會等有關各方還將進一步深入研究，相關方案將符合全體運動員的共同利益。