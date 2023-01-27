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前瓦格納指揮官出逃！目睹「逃兵在眼前被槍殺」　曝前線恐怖景象

▲▼瓦格納集團（Wagner Group）指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）逃亡挪威。（圖／路透）

▲ 左為瓦格納集團聖彼得堡總部，右為梅德韋傑夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）前指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）逃亡到挪威尋求庇護，曾目睹在烏克蘭作戰的俄國囚犯遭到虐殺，令他開始擔心自己的生命安全，近日更透過律師對外道出目睹戰友被射殺的恐怖經歷。

根據《路透社》，梅德韋傑夫本月13日越過俄國和挪威邊境出逃，在挪威先是遭到拘留，25日獲釋後待在奧斯陸一處祕密地點。

此前報導指出，梅德韋傑夫去年7月簽約加入瓦格納，被任命為第7突擊分隊第4排第1班班長，但當囚犯開始加入後，瓦格納內部情勢改變，「他們不再把我們當人看，我們就像砲灰一樣被扔去打仗」，每周都會送來更多囚犯，一旦拒絕戰鬥或叛逃就會被槍殺，4個月的合約到期後他便拒絕再次簽約。

他的律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）受訪說明，梅德韋傑夫去年秋天為瓦格納作戰時直擊令人難以置信的可怕情景，目睹「戰友在他眼前被槍殺，因為他們試圖逃跑」，「有很長一段時間，他的生活一直很混亂、危險且壓抑」，尤其是和部隊在烏克蘭作戰的時候。

挪威國家刑事警察部門Kripos參與國際刑事法庭調查在烏克蘭發生的戰爭罪行，已開始詢問梅德韋傑夫在烏克蘭的經歷，將繼續深入了解；人權組織挪威赫爾辛基委員會（Norwegian Helsinki Committee）及克隆尼基金會（Clooney Foundation）等機構也有意與他談話。

 ►俄傭兵指揮官逃了！越境挪威求庇護　「像砲灰一樣」被扔去烏克蘭

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