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春節大吃大喝要注意　光田中醫傳授保健良方

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲春節大吃大喝要注意年後體重上升、造成腸胃負擔，更有可能引發三高。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

家家戶戶吉慶有餘，熱鬧地準備春節年菜和年節活動，過年聚餐少不了大吃大喝，所以腸胃不適，或年後體重直線上升十分常見，特別今年年假長達10天，更須注意自身飲食作息。

光田綜合醫院中醫部醫師佘佳穎說明，古籍「飲食自倍， 腸胃乃傷。」指的是飲食過量，造成腸胃受到傷害。從中醫觀點，脾胃主「運化」，也就是消化，當我們攝入超出自身腸胃負荷的食量，或長期偏好重口味飲食，除造成消化不良，也容易生痰，久而久之，漸漸演化為三高疾病與肥胖問題。

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佘佳穎提醒民眾，年節期間飲食部分，建議各品項淺嚐即止，或於年節後回復清淡飲食，易消化不良者，可取焦山楂2錢、陳皮2錢、麥芽2錢泡水1000cc，煮開後服用，但若是孕婦需哺乳者，則忌飲用大劑量麥芽水。穴位部分，可按摩「足三里穴」，也就是膝蓋髕骨外側凹窩，往下四指幅，再以脛骨為基準，往外一指幅處，足三里穴具強健脾胃之功能。

另值得一提的是，今年小年夜剛好逢24節氣中的「大寒」，為一年中最冷時節，佘佳穎醫師特別指出，除飲食超量之外，過年也常見熬夜追劇、打麻將，特別要注意心血管問題。「冬三月..早臥晚起，必待日光。」古籍說的就是冬天宜早睡晚起，晚起是指至少等陽光出來後再起床，減少熬夜，也須注意保暖，以減少心血管意外發生。

▲▼ 。（圖／光田醫院提供）

▲光田綜合醫院中醫部醫師佘佳穎說，體質虛寒者，可按壓足底湧泉穴。（圖／光田醫院提供）

體質虛寒者，可按壓足底湧泉穴（腳底板前1/3凹陷處），或於睡前泡腳半小時，促進足底循環。建議茶餘飯後也可以闔家出外踏青運動，適度的運動鍛鍊可使身體氣血氣機順暢，也可消耗熱量，一舉兩得。

佘佳穎呼籲，以上分享基礎保健，若年後仍有腸胃不適或是體重問題等困擾，建議仍需諮詢專業中醫師，把脈後依個人體質做最合適調理，遠離三高和肥胖，不僅要過好年，也要養護好自己的身體健康。

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