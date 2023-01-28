33歲成人生轉捩點！選市議員、成新手爸　呂家愷盼給下一代更好生活

▲呂家愷全家福。（圖／呂家愷提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜子弟兵呂家愷在去年九合一選舉中以16922張票順利當選。呂家愷在去年從「前市府員工」變為監督市府的市議員，同時家中也多了一位小寶貝，33歲這一年可說是呂家愷人生的重大轉捩點，而他也知道，選上市議員，及當爸爸是沒有蜜月期的，雙喜臨門下是壓力的開始，他期望自己未來不只事業要順利，家庭更要顧好，給新一代有更好的生活。

呂家愷在訪問中回顧從政的初心，他說，當初在新北市府經發局待了2年、秘書處待了1年，新聞局待了半年多，在市府的時間經手很多案件，也有很多想法，但發現很多時候有些案件沒辦法實際落實，同時也認為選上議員會有不一樣的視角來看市政，為了讓市府經費運用的淋淋盡致、讓民眾有感，因此依然決然跳出舒適圈，挑戰市議員的角色。

投入選戰的呂家愷坦言，因為自己不是政二代，也沒有選戰經驗，因此選戰過程中走了很多冤枉路，「2020年對我真的是奇幻旅程」，雖然選戰的路辛苦，但感謝太太一路的陪伴，太太以前是從事設計工作，參選時的競選小物也都是太太操刀設計，同時在很多文宣的設計上，太太也給予很多建議。

從政還不是呂家愷人生最大的轉變，迎來小寶貝Lucas才是他人生重大轉捩點。呂家愷談到，太太在懷孕的過程中，都會要求他陪同產檢、健檢，而他們也會一起去上新手父母課程，因此當時就開始關注了很多育嬰政策、生育補助等。

對於未來在工作及家庭如何做到平衡？呂家愷說，他會要求自己一個月至少要有一、兩天休假陪家人，希望可以花多一點時間陪伴小孩，不要錯過小孩成長時光；至於事業的部分，則希望在這四年做好口碑，努力做選民服務，不要辜負選民對他的期待。

