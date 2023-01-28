　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

33歲成人生轉捩點！選市議員、成新手爸　呂家愷盼給下一代更好生活

▲▼ 呂家愷全家福 。（圖／呂家愷提供）

▲呂家愷全家福。（圖／呂家愷提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜子弟兵呂家愷在去年九合一選舉中以16922張票順利當選。呂家愷在去年從「前市府員工」變為監督市府的市議員，同時家中也多了一位小寶貝，33歲這一年可說是呂家愷人生的重大轉捩點，而他也知道，選上市議員，及當爸爸是沒有蜜月期的，雙喜臨門下是壓力的開始，他期望自己未來不只事業要順利，家庭更要顧好，給新一代有更好的生活。

呂家愷在訪問中回顧從政的初心，他說，當初在新北市府經發局待了2年、秘書處待了1年，新聞局待了半年多，在市府的時間經手很多案件，也有很多想法，但發現很多時候有些案件沒辦法實際落實，同時也認為選上議員會有不一樣的視角來看市政，為了讓市府經費運用的淋淋盡致、讓民眾有感，因此依然決然跳出舒適圈，挑戰市議員的角色。

▲▼ 呂家愷全家福 。（圖／呂家愷提供）

投入選戰的呂家愷坦言，因為自己不是政二代，也沒有選戰經驗，因此選戰過程中走了很多冤枉路，「2020年對我真的是奇幻旅程」，雖然選戰的路辛苦，但感謝太太一路的陪伴，太太以前是從事設計工作，參選時的競選小物也都是太太操刀設計，同時在很多文宣的設計上，太太也給予很多建議。

從政還不是呂家愷人生最大的轉變，迎來小寶貝Lucas才是他人生重大轉捩點。呂家愷談到，太太在懷孕的過程中，都會要求他陪同產檢、健檢，而他們也會一起去上新手父母課程，因此當時就開始關注了很多育嬰政策、生育補助等。

對於未來在工作及家庭如何做到平衡？呂家愷說，他會要求自己一個月至少要有一、兩天休假陪家人，希望可以花多一點時間陪伴小孩，不要錯過小孩成長時光；至於事業的部分，則希望在這四年做好口碑，努力做選民服務，不要辜負選民對他的期待。
 

ET快訊
中國班機「空中急速下墜」！　乘客絕望留遺言影片曝
好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車
倪暄退團11天近照曝光！　粉絲心疼「別瘦過頭」
新北2姊妹遭獸父性侵500次！　15歲妹妹懷孕被逼墮胎
老婆出門「倒垃圾」消失　夫急Call接通後呆住：人已在國外
奧克蘭進入緊急狀態！　機場全面關閉
46歲女產子「癌症惡化變三期」　淚撐40次化療仍轉移

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

傳「這些人」留任　賴士葆批「越改越糟」：意識型態無能內閣

33歲成人生轉捩點！選市議員、成新手爸　呂家愷盼給下一代更好生活

藍營新戰將揭柔情　凌濤與太太相戀15年「一個瞬間就知道是她」

傳薛瑞元、陳吉仲留任　王鴻薇點出兩人爭議：這樣適任嗎？

國民黨批「仁燦配」都有論文爭議　諷：會再延攬林智堅、蔡適應？

快訊／放炸彈、連續殺人！北捷再接恐嚇信　蔣萬安：適時提升維安

粉色花海來了！樂活夜櫻季2月3日登場　大小燈球裝置超好拍

王鴻薇批新內閣名單「了無新意」　網回嗆：落跑議員最有新意？

只換2人？　他怒批陳建仁內閣名單：換個院長門面而已

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

傳「這些人」留任　賴士葆批「越改越糟」：意識型態無能內閣

33歲成人生轉捩點！選市議員、成新手爸　呂家愷盼給下一代更好生活

藍營新戰將揭柔情　凌濤與太太相戀15年「一個瞬間就知道是她」

傳薛瑞元、陳吉仲留任　王鴻薇點出兩人爭議：這樣適任嗎？

國民黨批「仁燦配」都有論文爭議　諷：會再延攬林智堅、蔡適應？

快訊／放炸彈、連續殺人！北捷再接恐嚇信　蔣萬安：適時提升維安

粉色花海來了！樂活夜櫻季2月3日登場　大小燈球裝置超好拍

王鴻薇批新內閣名單「了無新意」　網回嗆：落跑議員最有新意？

只換2人？　他怒批陳建仁內閣名單：換個院長門面而已

兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

快訊／收假注意！國3南下台中清水段「邊坡火警」　濃煙阻視線

傳「這些人」留任　賴士葆批「越改越糟」：意識型態無能內閣

神明沒滿足心願！新竹男想讓「別人也拜不到」　怒放火燒宮廟洩憤

好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車！內行人揭內幕

曾轟破紀錄16顆三分！柯瑞9度入選明星賽先發　柯爾這樣看

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

過年大檢驗！花5600元住新竹知名飯店　「連2房都漏水」他傻眼

貼心男友「動不動就喊窮」　吃完200元餐...噴1句話！妹子想分手

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

沈富雄曝：他2024非選不可

快訊／放炸彈、連續殺人！北捷再接恐嚇信　蔣萬安：適時提升維安

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

只換2人？　他怒批陳建仁內閣名單：換個院長門面而已

僑委會委員長童振源將卸任：期盼讓世界看見台灣

快訊／陳建仁向陳其邁借將　高雄市副市長史哲擬接文化部長

快訊／蔣萬安今喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

火藥味十足！2022五大質詢火爆場面　「這2人」皆入圍兩項

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

王鴻薇批新內閣名單「了無新意」　網回嗆：落跑議員最有新意？

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

陳建仁配鄭文燦組新內閣　曾銘宗：將是「蔡英文代理人內閣」　

高虹安市府控「藍色排水溝」造謠　王浩宇怒了預告一招反擊

更多熱門

相關新聞

台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

台南市議員谷暮．哈就因為詐領助理補助費985萬元被起訴，台南地院13日下午宣判，谷暮．哈就被依兩項共同犯利用職務機會詐取財物罪，各處有期徒刑1年10月，各褫奪公權5年，應執行有期徒刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，並於判決1年內向公庫支付新台幣30萬元，犯罪所得985萬元沒收。

林依婷護送13尊神明回廟安座

林依婷護送13尊神明回廟安座

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

林俊憲嗆：王鴻薇沒那麼偉大！

林俊憲嗆：王鴻薇沒那麼偉大！

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

關鍵字：

市議員呂家愷

讀者迴響

熱門新聞

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

好市多9.8萬遮陽亭　神人秀實品照

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面